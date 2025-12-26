Hà Nội

Bạn đọc

Năng lực Công ty Kiên Long và bài toán giám sát chất lượng gói thầu 19 ngày [Kỳ 3]

Với 5/5 gói thầu trúng tuyệt đối, trong đó có gói thầu thi công vỏn vẹn 19 ngày, năng lực thực tế của Công ty Kiên Long cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Hải Đăng- Hà Linh

Theo hồ sơ năng lực, Công ty Kiên Long được thành lập từ năm 2013, đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ. Tính đến tháng 12/2025, hệ thống ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 5,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, có đến 3 gói thầu được thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM chỉ trong nửa cuối năm 2025.

Việc đảm đương cùng lúc gói thầu liên danh hơn 3,7 tỷ đồng (trúng cuối tháng 9/2025) và gói thầu độc lập hơn 1,4 tỷ đồng (trúng giữa tháng 12/2025) với thời gian thực hiện chỉ 19 ngày đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nguồn lực. Đặc biệt, gói thầu tháng 12 đòi hỏi thi công đồng loạt nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp tại nhà B4.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc nâng hạn mức chỉ định thầu theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án nhỏ. Tuy nhiên, nếu thời gian thi công bị nén quá mức (như trường hợp 19 ngày), các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng nghiệm thu khống hoặc thi công không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật TCVN đã cam kết trong báo cáo kinh tế kỹ thuật".

Thực tế, báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án này dẫn chiếu hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe như TCVN 4319:2012 về công trình công cộng, TCVN 5687:2010 về thông gió, điều hòa không khí và TCVN 9207:2012 về lắp đặt đường dây điện. Với một nhà thầu có doanh thu không quá lớn và đội ngũ nhân sự hữu hạn, việc tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn này trong điều kiện thời gian ngặt nghèo là một bài toán hóc búa.

Để đảm bảo tính minh bạch, chủ đầu tư đã thuê tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công. Tuy nhiên, dư luận vẫn kỳ vọng vào sự công tâm của các đơn vị này trong việc kiểm soát chất lượng thực tế, thay vì chỉ hoàn thiện hồ sơ sổ sách cho kịp niên độ tài chính.

Tính minh bạch và hiệu quả của vốn đầu tư công không chỉ nằm ở việc làm đúng quy trình mà còn ở giá trị sử dụng thực tế của công trình sau khi bàn giao. Với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và tiến độ "thần tốc" như tại Đại học Bách khoa TP HCM, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đặt lên hàng đầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

