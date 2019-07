Đừng coi thường, những vật trang trí này sẽ làm rối tung đời bạn

Ghế bập bênh

Chỉ cần tưởng tượng một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, từ từ chuyển động qua lại trong một căn phòng vắng vẻ, tối tăm, có lẽ bạn đủ hiểu tại sao nhiều người lại thích những chiếc ghế chắc chắn trên sàn nhà.

Có truyền thuyết rằng một chiếc ghế bập bênh trống chẳng khác gì lời mời tà ma vào “ngự”. Tường màu xanh lá

Từng có thời màu xanh nhân tạo được sản xuất từ một hợp chất hóa học mới trong đó có chứa thành phần là Asen (thạch tín). Tường sơn hay dán giấy màu xanh khi ẩm ướt có thể phát ra khí độc.

Mặc dù điều này xảy ra đã lâu, nhưng một số chủ nhà vẫn xem những bức tường xanh là một điềm xấu, chết chóc cho đến tận ngày nay. Đồng hồ hỏng hoặc dừng hoạt động

Điều cơ bản trong phong thủy nhà ở là không để đồ bị hỏng trong nhà. Chúng là hiện thân của sự lộn xộn, hỏng hóc bên trong và bên ngoài cuộc sống của bạn. Theo phong thủy, các công cụ đo thời gian phải hoạt động tốt, tránh cho bạn sa lầy vào cũ mòn và không tiến lên được.

Chuông đồng hồ hỏng có thể là điềm báo cái chết sắp xảy ra! Hãy cảnh giác với những nguy hiểm tiềm ẩn trong căn nhà bạn đừng bao giờ bỏ qua chúng! Cây xương rồng

Tin xấu cho những người yêu loại cây này. Các nguyên tắc phong thủy cho rằng thực vật có bề ngoài gai nhọn hoặc gai góc là nam châm cho những xúc cảm tiêu cực. Bề mặt gai của xương rồng, hoặc các loại cây có gai nhọn tương tự có thể tạo ra căng thẳng cho ngôi nhà và các mối quan hệ xung quanh. Giường lộn xộn, không trải phẳng

Một chiếc giường bề bộn, không được trải phẳng gọn gàng có thể khiến bạn mất ngủ hoặc không ngon giấc. Trải phẳng tấm trải giường có thể giúp bạn tránh xa phiền nhiễu. Chiếc ô đã mở

Thời xa xưa, việc mang bất kỳ vật dụng nào có ý nghĩa bảo vệ bạn khỏi thời tiết vào nhà là thiếu tôn trọng với những linh hồn hộ mệnh trông chừng nơi ở của bạn. Vì như thế có khác nào nói rằng linh hồn hộ mệnh chưa làm tròn nhiệm vụ? Cây khô hoặc đã chết

Bạn muốn có một ngôi nhà gần gũi thiên nhiên, tràn đầy năng lượng tích cực, đừng để cây khô, cây chết ở bất kỳ đâu. Trang trí bằng những thứ thiếu sức sống được cho là “rước” năng lượng chết vào cuộc sống của bạn. Xác động vật

Nếu thực vật chết được cho là mang năng lượng tiêu cực vào nơi ở của bạn, thì động vật cũng như vậy. Bạn muốn cái đầu hươu với cặp mắt to tròn, vô hồn chào đón khách của bạn? Và hơn hết điều này có thể gây hoảng sợ cho những người lần đầu tiên thấy chúng, gây cảm giác khó chịu cho người thân trong gia đình.

Tương tự như vậy, bạn nên tránh xa tác phẩm nghệ thuật tái hiện cảnh hủy diệt, như một con tàu đắm hoặc một trận chiến. Tất cả chúng đều mang lại nguồn năng lượng tiêu cực cho ngôi nhà. Lịch cũ

Giữ một tờ lịch cũ trong nhà được cho là đẩy vận may ra xa, cũng giống như đồng hồ hỏng vậy. Phong thủy cảnh báo việc sử dụng vật dụng thời gian không chính xác, nó đem lại những điềm rủi, hạn chế sự thăng tiến trong công việc. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng lịch không bị tụt hậu so với thực tế.

