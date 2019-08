Soi sức hút những lô “đất vàng” ông Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ “nhôm“

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín - Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM), Trương Văn Út (Phó phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).



Cả 5 bị can trên cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, bị can Nguyễn Hữu Tín đóng vai trò tổ chức, còn 4 bị can còn lại giữ vai trò giúp sức.

Ông Nguyễn Hữu Tín và Phan Văn Anh Vũ.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ được ông Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ Nhôm

Thửa đất số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) có diện tích hơn 2.300m2 và nhà có tổng diện tích xây dựng là hơn 2.600m2 năm trong ô phố có ký hiệu L10 của Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung tâm hiện hữu TP HCM đã được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định 6708/QĐ-UBND ngày 19/12/2012. Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch toàn ô là đất phức hợp, diện tích toàn ô 10.948,02 m2; chiều cao tối đa 104 m, quy mô dân số 1.840 người.

Trước đây, thửa đất trên được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng (Công ty Phim Giải Phóng) quản lý sử dụng, được xác định là tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Đây cũng là một trong những thửa đất khi còn là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín đã giao cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) trái quy định của pháp luật.

Khu đất vàng 15 Thi Sách hiện nay. Ảnh: Zing.vn

Theo đó, năm 2014, ông Phan Văn Anh Vũ với vai trò giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 đã ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15, Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1 với mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Tuy nhiên, sau khi được cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1), Vũ “nhôm” và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không sử dụng mục đích như đề nghị mà triển khai dự án để thu lợi cá nhân.

Năm 2014, ông Trần Việt Tân (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an) đã ký công văn đề nghị Bộ VHTTDL cho Công ty CP Bắc Nam 79 thuê lại mảnh đất này. Ngay khi Bộ VHTTDL có công văn đồng ý, Công ty Phim Giải Phóng đã bàn giao quyền thuê đất cho Bắc Nam 79 triển khai dự án phục vụ an ninh như kiến nghị của Bộ Công an và nhận 29,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ công ty Vũ "nhôm". Quá trình thực hiện hợp đồng này, Công ty Phim Giải Phóng không có văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tín – Phó Chủ tịch UBND HCM được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai môi trường giai đoạn 2011-2016. Nhận thức rõ khu đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, việc tham mưu, sắp xếp thuộc Sở Tài chính, ông Nguyễn Hữu Tín vẫn giao 2.300 m2 khu đất này cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ thuê trong thời hạn 50 năm để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ.

Cụ thể, khi nhận được công văn của Bộ Công an do ông Trần Việt Tân ký đề nghị UBND TP HCM hỗ trợ cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất để phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an, ông Nguyễn Hữu Tín đã bút phê đề nghị Sở Tài Nguyên & Môi trường TP HCM triển khai.

Ngày 1/6/2015, ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký văn bản đề xuất UBND TP HCM xem xét quyết định cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê hơn 2.300 m2 đất tại số 15 Thi Sách, thời hạn thuê 50 năm.

Ngày 11/6/2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định số 2781/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất 50 năm. Đến ngày 10/12/2015, ông Tín ký Văn bản 8106/UBND-ĐTMT công nhận Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ tại khu đất này.

Một năm sau, ngày 29/12/2016, sau khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 2.366,9 m2, Sở Xây dựng TP HCM đã cấp phép cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được phép xây dựng công trình khu phức hợp gồm 3 tầng hầm, 18 tầng tại số 15 Thi Sách với tên gọi là Madison.

Sau đó, khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát Đến nay, Công ty Madison đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 88 phòng khách sạn với một công ty với tổng giá trị hơn 136 tỷ đồng. Công ty Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng với 76 cá nhân trong nước; 34 cá nhân nước ngoài cùng 4 tổ chức tương ứng với 133 sản phẩm gồm: 78 căn hộ, 54 căn officetel, 1 lô thương mại với tổng số tiền thu của 1033 tỷ đồng.

Kết luận định giá tài sản tháng 12/2018 cho thấy, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở T.Ư kết luận, giá trị quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách là gần 763 tỷ đồng, nhưng do Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu TP HCM phong tỏa tài sản này, nên chỉ xác định số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong dự án này là gần 6,8 tỷ đồng tiền Phan Văn Anh Vũ được khấu trừ trái pháp luật vào tiền thuê đất thay vì số tiền hơn 700 tỷ trên.

Hàng loạt khu đất vàng được ông Tín giao cho Vũ Nhôm

Ngoài dự án trên, ông Nguyễn Hữu Tín tiếp tục cho phép công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 xây dựng khu phức hợp trên khu đất vàng với diện tích 1.296m2 ở số 8 Nguyễn Trung Trực. Khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực nằm sát khuôn viên Thư viện Tổng hợp giáp 4 mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực và Lê Lợi. Được ví như đất vàng của TP HCM có giá trị lên đến nhiều tỷ đồng.

Thời điểm này, khu đất đã được chính quyền TP.HCM có chủ trương hoán đổi, phục vụ xây dựng thư viện Thiếu nhi TP.HCM. Tuy nhiên, vào tháng 6/2011, UBND TP HCM có quyết định giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê. Trước đó, ngày 22/6/2011, UBND TP cũng từng có quyết định 3163 cho phép công ty của Vũ "nhôm" sử dụng khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1) với thời hạn 50 năm.

Khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Tiền Phong.

Việc ông Nguyễn Hữu Tín ký các quyết định cho công ty của Vũ "nhôm" thuê căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 và dựa trên đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đào Anh Kiệt mà không thông qua đấu giá như quy định.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như trên là không đúng theo quy định số 09 năm 2007 của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Bởi cơ quan có thẩm quyền (TP HCM) chỉ được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định với những trường hợp: có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao.

Khu đất này được Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nova Bắc Nam 79 vào ngày 28/5/2012 theo dạng 50 năm, có hạn đến đến giữa năm 2061.

Ngoài việc cho phép công ty Nova Bắc Nam 79 xây dựng khu phức hợp cao 25 tầng, trên khu "đất vàng" có diện tích khoảng 13.000 m2, ông Nguyễn Hữu Tín còn "tiếp tay" cho Vũ "nhôm" lấy luôn căn nhà liền kề khu đất số 8 đường Nguyễn Trung Trực là số 69A đường Lý Tự Trọng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh.

Điều đáng nói, trước đó, chính quyền đã có chủ trương hoán đổi ngôi nhà cho gia đình ông Thanh để lấy đất phục vụ xây dựng thư viện Thiếu nhi Thành phố. Thế nhưng, ông Tín có văn bản chỉ đạo UBND quận 1 cưỡng chế hộ gia đình ở 69A đường Lý Tự Trọng để giao cho công ty của Vũ “nhôm” làm dự án văn phòng làm việc.

Trong giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký văn bản 571 vào ngày 14/8/2015, bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur (phường 6, quận 3) cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm". Ảnh: Zing.

Trong giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015, ông Nguyễn Hữu Tín cũng ký văn bản 571 vào ngày 14/8/2015, bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur (phường 6, quận 3) cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm". Được biết, khu đất 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất, tổng trị giá hơn 517 tỷ đồng do Tổng cục IV (Bộ Công an) quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an (Tổng cục IV, Bộ Công an) xin mua lô nhà đất này và nhận được sự chấp thuận. Ngày 25/1/2016, Tổng cục IV Bộ Công an chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 với giá hơn 294 tỷ đồng. Chỉ một ngày sau, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng nhà đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng Công ty CP Đầu tư Peak View.

Đầu năm 2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định của bà Trương Thị Kim Soan và 2 cá nhân khác. Ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là hơn 517 tỷ đồng. Như vậy, phi vụ đất của Bộ Công an về tay tư nhân giá rẻ này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 220 tỷ đồng.