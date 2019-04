Soi dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai bị tạm dừng

Dự án Bất động sản và bến du thuyền (Marina Complex) do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nam Đà Thành hợp tác đầu tư. Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng là một công ty con của QGC với tỷ lệ sở hữu 90%, 10% còn lại do bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái của Cường đô la) sở hữu. Đầu năm 2019, QCG đã giảm hơn 195 tỷ đồng vốn góp tại đây.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc triển khai Dự án Marina Complex đã vướng phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Nhiều người lo ngại rằng, dự án có thể ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hàn, làm mất cảnh quan và tác động xấu đến môi trường của thành phố. Trước những ý kiến này, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký văn bản số 2524/UBND-QLĐTh chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án Marina Complex tại khu vực bờ Đông thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Dự án Marina Complex. Ảnh: The Leader. UBND TP. Đà Nẵng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà làm việc với nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của dự án. Đồng thời l ấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc triển khai xây dựng này và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 3/5/2019.