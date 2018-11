Những khu đất dự án Hà Nội bị dừng hoạt động giờ ra sao?

Dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình) do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư là 1 trong số 16 dự án Hà Nội bị dừng hoạt động. Trước đó, dự án này từng dính nhiều "lùm xùm" và bị Thanh tra Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư, một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã thiếu trách nhiệm, thực hiện trình tự đầu tư dự án không đúng quy định của pháp luật. Các Sở, ngành của thành phố chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành đã dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm, khu đất dự án để trống không sử dụng gây lãng phí đất đai, tài sản nhà nước. Theo ghi nhận của PV, hiện khu đất số 18 phố Cao Bá Quát vẫn bỏ hoang, có nhiều xe ô tô đỗ bên trong khu đất dự án. Cũng nằm trong danh 16 dự án bị công khai chấm dứt hoạt động là Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê tại 53E phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) do Công ty TNHH MTV xổ số Thủ đô làm chủ đầu tư. Khu đất "vàng" này hiện vẫn là trụ sở của Công ty trong khi Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê bị "chết yểu". Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư cũng vừa bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động do chậm triển khai. Thế nhưng, hiện nay trên khu đất này lại "mọc" lên một tòa nhà cao tầng có tên là Ba Đình Office. Theo tìm hiểu của PV, tòa nhà Ba Đình Office tại khu đất "vàng" số 19 Lê Thanh Nghị hiện do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ba Đình – ICT làm chủ đầu tư. Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho 2 doanh nghiệp khác quản lý sử dụng đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ba Đình và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ba Đình - ICT. Hiện tòa nhà Ba Đình Office đang được tiếp tục hoàn thiện để làm địa điểm cho thuê văn phòng. Tòa nhà văn phòng có 11 tầng (trong đó có 1 tầng hầm). Diện tích sử dụng của mỗi tầng giao động từ khoảng 200 m2 đến 300m2, với giá thuê khoảng 300.000 đồng/m2 (mức giá có thể giao động tùy theo diện tích mỗi tầng). Bên cạnh đó còn có Dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật làm chủ đầu tư. Tại đây hiện là tòa nhà 3 tầng cũ sập xệ, xuống cấp. Tuy nhiên, hiện tại bên trong tòa nhà vẫn có người ở, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách bị thu hồi. Sau khi công khai chấm dứt hoạt động dự án cải tạo chợ chính thì khu chợ tạm Ngã Tư Sở nằm ven sông Tô Lịch (dọc đường Láng) cũng chính thức bị tháo dỡ, dẹp bỏ sau gần chục năm nay tồn tại gây mất mỹ quan đô thị. Khu đất Dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quang Trung tại Khu đồng Đế Mơ, đường Tam Trinh (phường Yên Sở, Hoàng Mai) do Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Quang Trung làm chủ đầu tư "đắp chiếu" cả thập kỷ chính thức bị công khai chấm dứt hoạt động. Ngoài ra có một số dự án khác cũng bị chấm dứt hoạt động như: Dự án Nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 335 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân); Dự án Khu hỗn hợp văn phòng - thương mại, dịch vụ - nhà hàng và giải trí tại số 153 phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ); Dự án Xây dựng chợ, Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy); Dự án Khu đô thị Monaco Garden - phần ô CC1, CC3, N4 tại xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai)...

