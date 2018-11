Xoá sổ chợ tạm Ngã Tư Sở

Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư là 1 trong 16 dự án vừa bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động do chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Ngay sau khi Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở bị Hà Nội công khai dừng hoạt động thì khu chợ tạm Ngã Tư Sở phục vụ cho dự án tồn tại gần chục năm nay ven sông Tô Lịch (dọc đường Láng, quận Đống Đa) cũng chính thức bị xóa sổ. Theo ghi nhận của phóng viên, việc tháo dỡ khu chợ tạm Ngã Tư Sở (đoạn từ ngã tư đường Láng-Lê Văn Lương xuôi về Ngã Tư Sở) được tiến hành từ cuối tuần trước. Đến chiều 26/11, các ki ốt cuối cùng đang được các công nhân phá bỏ. Một số tiểu thương cố bám trụ "xả hàng" trước khi khu chợ tạm bị xóa bỏ. Nhiều người làm nghề ve chai đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại ở khu chợ tạm... Những đồ dùng, rác thải vứt ngổn ngang sau khi khu chợ tạm bị san phẳng tạo cảnh tượng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Cảnh nhếch nhác dọc đường Láng đoạn từ ngã tư đường Láng - Lê Văn Lương đến cầu Cống Mọc. Trước đó, vào năm 2010, gần 800 ki ốt chợ tạm được xây dựng ven sông Tô Lịch để làm nơi kinh doanh tạm của các tiểu thương khi chủ đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại-chợ Ngã Tư Sở. Nhưng sau đấy, do dự án bị tạm dừng nên số ki ốt chợ này hầu như bị bỏ trống. Một số ki ốt được cho thuê để các hộ dân kinh doanh. Đến năm 2014, có khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Số ki ốt chợ tạm còn lại chủ yếu nằm trên địa bàn phường Láng Hạ nhưng tồn tại nhiều năm qua không bị dẹp bỏ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, gây bức xúc cho người dân. Điều đáng nói, bất chấp thông báo ngừng kinh doanh của các ban ngành chức năng, những ki ốt chợ tạm ở khu vực này vẫn hoạt động kinh doanh buôn bán cho đến nay. Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, đã nhiều lần phường đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Ngã Tư Sở dừng ngay mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ tại đây vì những hệ lụy của nó gây ra. Năm 2015, trong biên bản làm việc giữa UBND phường với Ban quản lý dự án Ngã Tư Sở, hai bên đã thống nhất chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép trong chợ tạm. Sau đấy phía Ban quản lý dự án đã có thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh ngừng việc kinh doanh ở khu chợ tạm. Thậm chí đã tiến hành niêm phong các ki ốt này nhưng vẫn còn một số trường hợp kinh doanh lén lút.

