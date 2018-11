Ngôi nhà sinh động hơn nhờ cách làm đẹp những góc chết

Góc chết tạo ra do kê sắp đồ nội thất. Giải pháp đơn giản là đặt đồ vật trang trí, ví dụ như một bình hoa. Góc chết do cột kết cấu lồi ra ngoài mặt tường, được kiến trúc sư xử lý bằng một bức tường trang trí kết hợp chiếu sáng cho hiệu quả cao. Góc chết do cột lồi ra ở góc phòng, nhà thiết kế đã dùng hai chiếc kệ bằng đúng phần lồi ra để trả lại sự vuông vắn của góc nhà. Một chiếc cột chịu lực nằm giữa nhà và không liền với bức tường nào. KTS đã muợn cột để làm nên hệ thống tủ kệ trang trí, cũng là bức bình phong ngăn phòng khách với phòng ăn. Phần thừa ở bên cạnh và phía trên tủ lạnh biến thành tủ đồ hữu dụng cho khu bếp theo cách “đo ni đóng giày”. Một tiểu cảnh bên cạnh thang, dưới giếng trời. Đây là mái phòng vệ sinh tầng trệt và là khoảng sàn “chết”. Diện tường có cửa sổ này là bức tường giả nhằm che đi sườn nhà hàng xóm vốn không thẩm mỹ và tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian của mình. Giải pháp này được kiến trúc sư thực hiện rất phù hợp và hiệu quả. Những cầu thang có vế dài và đủ chiều rộng của vế, có thể tận dụng gầm cầu thang để làm phòng vệ sinh hay phòng kho, phòng kỹ thuật. Ngoài ưu điểm công năng, khối thang còn là điểm nhấn khỏe khoắn. Cũng là gầm cầu thang, phần thấp được tận dụng làm kho chứa đồ nho nhỏ, phần cao chính là “toa hút mùi” phía trên bếp nấu. Trang trí tiểu cảnh dưới gầm thang, làm tăng sự sinh động và xoá đi góc chết. Cũng là gầm thang, tiểu cảnh có thể là một điểm nhấn, kết hợp với chiếu sáng. Ở tình huống này, dùng cầu thang “rỗng” là hiệu quả nhất cho sự thông thoáng dưới gầm thang.

Góc chết tạo ra do kê sắp đồ nội thất. Giải pháp đơn giản là đặt đồ vật trang trí, ví dụ như một bình hoa. Góc chết do cột kết cấu lồi ra ngoài mặt tường, được kiến trúc sư xử lý bằng một bức tường trang trí kết hợp chiếu sáng cho hiệu quả cao. Góc chết do cột lồi ra ở góc phòng, nhà thiết kế đã dùng hai chiếc kệ bằng đúng phần lồi ra để trả lại sự vuông vắn của góc nhà. Một chiếc cột chịu lực nằm giữa nhà và không liền với bức tường nào. KTS đã muợn cột để làm nên hệ thống tủ kệ trang trí, cũng là bức bình phong ngăn phòng khách với phòng ăn. Phần thừa ở bên cạnh và phía trên tủ lạnh biến thành tủ đồ hữu dụng cho khu bếp theo cách “đo ni đóng giày”. Một tiểu cảnh bên cạnh thang, dưới giếng trời. Đây là mái phòng vệ sinh tầng trệt và là khoảng sàn “chết”. Diện tường có cửa sổ này là bức tường giả nhằm che đi sườn nhà hàng xóm vốn không thẩm mỹ và tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian của mình. Giải pháp này được kiến trúc sư thực hiện rất phù hợp và hiệu quả. Những cầu thang có vế dài và đủ chiều rộng của vế, có thể tận dụng gầm cầu thang để làm phòng vệ sinh hay phòng kho, phòng kỹ thuật. Ngoài ưu điểm công năng, khối thang còn là điểm nhấn khỏe khoắn. Cũng là gầm cầu thang, phần thấp được tận dụng làm kho chứa đồ nho nhỏ, phần cao chính là “toa hút mùi” phía trên bếp nấu. Trang trí tiểu cảnh dưới gầm thang, làm tăng sự sinh động và xoá đi góc chết. Cũng là gầm thang, tiểu cảnh có thể là một điểm nhấn, kết hợp với chiếu sáng. Ở tình huống này, dùng cầu thang “rỗng” là hiệu quả nhất cho sự thông thoáng dưới gầm thang.