Lộ nguyên nhân giá nhà đất Thuận An, Dĩ An có nơi lên đến 90 triệu/m2

Hồi đầu tháng 9, HĐND tỉnh Bình Dương có nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Thuận An và Dĩ An trên cơ sở chuyển nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính và số đơn vị hành chính trực thuộc.

Theo khảo sát, thông tin này có tác động tới thị trường giao dịch bất động sản. Theo đó, giá đất nền tại khu vực trung tâm thị xã Dĩ An, có vị trí đẹp như mặt đường lớn, hai mặt tiền, khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2. Với các vị trí thuận lợi hơn như gần BigC, Trung tâm hành chính, mức giá này có thể lên tới 60 triệu đồng/m2.

Một số khu vực xa hơn thì giá đất nền dao động từ 20 - 28 triệu đồng/m2. Nhìn nhận chung, giá giao dịch không biến động nhiều so với các tháng trước, trừ một số khu vực trung tâm tăng khoảng 5 - 10%.

Còn tại Thuận An, giá đất giao dịch cũng không biến động nhiều. Giá đất thổ cư dao động khoảng 20 - 30 triệu đồng/m2, một số khu vực trong hẻm nhỏ, thưa thớt dân cư có thể thấp hơn, dưới 20 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất Thuận An, Dĩ An tăng ở các vị trí thuận lợi.

Anh Thanh (ngụ Tân Đông Hiệp, Dĩ An) cho biết trong một tháng trở lại đây, kể từ khi có thông tin Dĩ An lên thành phố, các giao dịch không biến động nhiều về giá.

Gia đình anh sở hữu khoảng 500 m2 đất khu vực này, có nhu cầu mua thêm để đầu tư nhưng nhận thấy giá đã cao, không thể mua vào nên chỉ theo dõi diễn biến. Anh nói rằng so với vài năm trước thì giá hiện tại đã gấp vài lần.

Theo chỉ dẫn của nhiều người dân địa phương, các khu vực tăng giá mạnh trong một vài năm gần đây như ngã tư 550 Dĩ An, mặt tiền DT 743, khu vực quanh Vincom Plaza Dĩ An. Mức giá lên tới 60 - 90 triệu đồng/m2 tùy vị trí, gấp đôi năm trước.

Sở dĩ thông tin 2 thị xã lên thành phố không ảnh hưởng nhiều tới thị trường trong thời gian ngắn vì thực tế giá đất đã "chạy" cả năm trước. Đất nền Thuận An đã lập đỉnh trong những tháng đầu năm, có khu vực vượt 50 triệu đồng/m2, tăng 40 - 50% chỉ sau vài tháng.

Theo các chuyên gia, thời điểm này, tác động từ thông tin lên thành phố đã phản ánh đầy đủ vào diễn biến giá.

Tuy nhiên, Thuận An, Dĩ An vẫn được đánh giá tốt và có xu hướng tăng giá trong tương lai, dù không quá mạnh mẽ. Bởi, 2 địa phương này có những ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích. Đây cũng là những địa phương đầu tàu trong phát triển khu công nghiệp ở Đồng Nai, khi Thuận An có các khu công nghiệp,

Cụm công nghiệp như khu công nghiệp VSIP 1 (Việt Nam - Singapore 1), KCN Việt Hương, KCN Đồng An còn Dĩ An có tới 7 khu công nghiệp như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An.

Một dự án tại Dĩ An.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Đào, Tổng giám đốc Công ty Viethome cho biết có nhiều nguyên nhân đẩy giá đất đất Thuận An, Dĩ An tăng. Do bối cảnh quỹ đất tại TP HCM đã khan hiếm, giá lên cao nên đã lan tỏa qua các địa phương lân cận có tiềm năng phát triển như Thuận An, Dĩ An.

2 địa bàn này đã có sẵn về kết nối giao thông với TP HCM, các tỉnh thành lân cận, có tốc độ đô thị hóa rất mạnh nên tạo ra hiệu ứng để giá bất động sản tăng.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp lớn ở TP HCM, các khu công nghiệp, công trình công cộng, dịch vụ tại 2 địa bàn này từng bước được đầu tư nhiều hơn cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá bất động sản tăng.

Theo ông Đào, thị trường bất động sản Thuận An, Dĩ An sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới, đặc biệt với các dự án có được những ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích…