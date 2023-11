Lãi suất tiền gửi dưới 5,3%, thị trường chuyển nhượng chung cư sôi động hơn

Lãi suất liên tục giảm, dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang BĐS

Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất tiền tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng lớn hầu hết đều dưới 5.3%. Cụ thể tại Techcombank, lãi suất tiền gửi là 5.25%, Vietcombank (5.10%), Agribank (5.50%), BIDV (5.30%, VPBank (5.30%).

Trước xu hướng mặt bằng lãi suất tiết kiệm giảm, nguồn tiền nhàn rỗi không còn dồn về ngân hàng. Theo dữ liệu về tổng phương tiện thanh toán và số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng, tính đến hết tháng 5/2023, tiền gửi của các tổ chức ở mức 5,748 triệu tỷ đồng, giảm 3.45% so với hồi đầu năm. Những khó khăn về sản xuất kinh doanh thời gian qua được cho nguyên nhân chính cho xu hướng giảm này. Các doanh nghiệp phải rút tiền gửi tại ngân hàng để xử lý những khó khăn.

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, từ thời điểm này cho đến cuối năm sẽ có một lượng lớn tiền gửi ngân hàng đáo hạn. Khi lãi suất giảm, nhiều nhà đầu tư sẽ không còn mặn mà với việc gửi ngân hàng. Thay vào đó sẽ hướng đến những kênh đầu tư đem lại lợi nhuận cao hơn so với gửi tiết kiệm.

Nhận định về tín hiệu phục hồi của thị trường BĐS nửa cuối năm 2023, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết: “Từ quý 2/2023, thị trường đã có khởi sắc so với quý 1; quý 3 khởi sắc hơn so với quý 2 và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong quý 4. Đây cũng là thời điểm sôi động nhất trong năm. Cùng với đó, thị trường từ cuối 2023 đang đón dòng tiền lớn từ tiền gửi tiết kiệm và chứng khoán chuyển sang. Nhiều nhà đầu tư đã tích lại cả niềm tin, nhu cầu và tài chính trong suốt hơn 1 năm trầm lắng của thị trường vừa qua, nên từ quý 4 năm nay sẽ có đà để giao dịch bùng nổ”.

Thị trường chuyển nhượng căn hộ diễn ra sôi động

Hướng tới và đáp ứng nhu cầu ở thực, căn hộ chung cư là phân khúc sáng giá của thị trường bất động sản Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung mới. Phần lớn nguồn hàng mới của thị trường đang dừng lại ở mức độ thông tin, thời gian chào bán dự kiến, rất ít dự án có động thái ra hàng rõ ràng.

Giao dịch các căn hộ chuyển nhượng “được giá” hướng tới các dự án đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chính chủ…

Tổng hợp từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, thị trường chuyển nhượng ghi nhận mức giao dịch tăng cao với hai dự án tâm điểm tại Hà Nội bao gồm phía Đông (Vinhomes Ocean Park) và phía Tây (Vinhomes Smart City).

Theo biểu đồ bên trên có thể thấy, giao dịch chuyển nhượng vào tháng 10 tại Vinhomes Ocean Park 1 tăng 60% so với tháng 9. Cụ thể, phân khu Masteri Waterfront tăng 83%, The Pavilion tăng 800% và The Sapphire tăng 63%.

Đối với thị trường chuyển nhượng phía Tây, giao dịch chuyển nhượng Vinhomes Smart City tăng 43% trong tháng 10. Trong đó, dự án Masteri West Heights tăng 567%, tiếp theo lần lượt là The Sakura (75%), Grand Sapphire (50%), The Tonkin (33%) và The Sapphire là (23%).

Ông Tạ Văn Mừng chia sẻ trong Cửa sổ BĐS số 15 về tình hình thị trường chuyển nhượng, so với thời điểm đầu năm thị trường trầm lắng thì giá trị căn hộ chuyển nhượng vẫn tăng khoảng từ 3-5% và đang là một trong những điểm sáng của thị trường, đóng vai trò “giữ lửa”, luân chuyển thị trường. Bên cạnh đầu tư sơ cấp, việc đầu tư vào căn hộ chuyển nhượng thời gian gần đây cũng là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội.