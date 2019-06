Khối bất động sản khổng lồ của 'thiên nga Australia' Nicole Kidman

Hôn nhân giữa vợ cũ của Tom Cruise, Nicole Kidman và Keith Urban bắt đầu từ năm 2006. Bên cạnh tổ ấm tại thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ), cặp đôi còn sở hữu biệt thự tại Los Angeles, căn hộ ở New York, căn penthouse tại Sydney, hay một trang trại nằm ở ngoại ô Sydney. Ảnh: Getty. Năm 2008, Kidman và Urban chi 3,47 triệu USD cho một biệt thự tại thành phố Nashville và biến nó thành nơi ở chính của họ cho đến nay. Biệt thự có diện tích gần 1.015 m2 với 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, sân tennis và hồ bơi ngoài trời. Ảnh: Pinterest. Cũng trong năm đó, cặp đôi đã mua biệt thự tại khu phố Beverly Hills, Los Angeles với giá 4,7 triệu USD. Biệt thự rộng khoảng 370 m2 có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, và được thiết kế khá phù hợp, hài hòa với khí hậu nơi đây. Ảnh: Splash News. Không chỉ 2 biệt thự tại Los Angeles và Nashville, vào năm 2008, vợ chồng ngôi sao này còn mua một trang trại rộng khoảng 450.000 m2 ở Bunya Hill, tiểu bang New South Wales (Australia) với giá 4,1 triệu USD. Ảnh: Shutterstock. Nicole Kidman và trang trại tại Australia của cô. Ảnh: Hollywood Reporter. Năm 2009, vợ chồng Nicole Kidman chi 4,16 triệu USD cho một căn penthouse rộng 420 m2 tại thành phố Sydney, Australia. Năm 2012, họ mua một căn penthouse khác trong cùng tòa nhà với giá 4,85 triệu USD để biến chúng thành một tổ hợp căn hộ khổng lồ với tầm nhìn tuyệt đẹp ra cầu cảng Sydney nổi tiếng. Ảnh: Nigel Mukhi. Cũng trong tòa nhà đó, Nicole Kidman và Keith Urban mua một căn hộ nhỏ hơn với giá 1,85 triệu USD và biến nó thành văn phòng làm việc. Ảnh: Supplied. Năm 2010, cặp đôi đã mua một căn hộ trị giá 10 triệu USD tại khu phố West Chelsea, quận Manhattan, New York, Mỹ. Căn hộ rộng hơn 300 m2 với 3 phòng ngủ cùng 2 sân thượng. Điểm nhấn trong căn hộ này là phòng khách với những ô cửa sổ rộng lớn giúp nó tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Getty.

Hôn nhân giữa vợ cũ của Tom Cruise, Nicole Kidman và Keith Urban bắt đầu từ năm 2006. Bên cạnh tổ ấm tại thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ), cặp đôi còn sở hữu biệt thự tại Los Angeles, căn hộ ở New York, căn penthouse tại Sydney, hay một trang trại nằm ở ngoại ô Sydney. Ảnh: Getty. Năm 2008, Kidman và Urban chi 3,47 triệu USD cho một biệt thự tại thành phố Nashville và biến nó thành nơi ở chính của họ cho đến nay. Biệt thự có diện tích gần 1.015 m2 với 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, sân tennis và hồ bơi ngoài trời. Ảnh: Pinterest. Cũng trong năm đó, cặp đôi đã mua biệt thự tại khu phố Beverly Hills, Los Angeles với giá 4,7 triệu USD. Biệt thự rộng khoảng 370 m2 có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, và được thiết kế khá phù hợp, hài hòa với khí hậu nơi đây. Ảnh: Splash News. Không chỉ 2 biệt thự tại Los Angeles và Nashville, vào năm 2008, vợ chồng ngôi sao này còn mua một trang trại rộng khoảng 450.000 m2 ở Bunya Hill, tiểu bang New South Wales (Australia) với giá 4,1 triệu USD. Ảnh: Shutterstock. Nicole Kidman và trang trại tại Australia của cô. Ảnh: Hollywood Reporter. Năm 2009, vợ chồng Nicole Kidman chi 4,16 triệu USD cho một căn penthouse rộng 420 m2 tại thành phố Sydney, Australia. Năm 2012, họ mua một căn penthouse khác trong cùng tòa nhà với giá 4,85 triệu USD để biến chúng thành một tổ hợp căn hộ khổng lồ với tầm nhìn tuyệt đẹp ra cầu cảng Sydney nổi tiếng. Ảnh: Nigel Mukhi. Cũng trong tòa nhà đó, Nicole Kidman và Keith Urban mua một căn hộ nhỏ hơn với giá 1,85 triệu USD và biến nó thành văn phòng làm việc. Ảnh: Supplied. Năm 2010, cặp đôi đã mua một căn hộ trị giá 10 triệu USD tại khu phố West Chelsea, quận Manhattan, New York, Mỹ. Căn hộ rộng hơn 300 m2 với 3 phòng ngủ cùng 2 sân thượng. Điểm nhấn trong căn hộ này là phòng khách với những ô cửa sổ rộng lớn giúp nó tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Getty.