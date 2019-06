Hong Kong: Thánh địa của những toà nhà chọc trời đỉnh cao thế giới

International Commerce Centre (Trung tâm thương mại quốc tế) là tòa nhà chọc trời cao nhất tại Hong Kong với 484m, gồm 118 tầng, hoàn thành vào năm 2010 tại West Kowloon. Ảnh: Wiki. Khi hoàn thành năm 2010, International Commerce Centre là tòa nhà cao thứ 4 trên thế giới và thứ ba ở châu Á. Tính đến tháng 6/2019, đây là tòa nhà cao thứ 12 trên thế giới theo chiều cao và tòa nhà cao thứ 9 thế giới tính theo số tầng. Ảnh: Skyscrapercenter. Bên trong tòa nhà có khách sạn Hồng Kông và đài quan sát Sky100. Ảnh: Skyscrapercenter. Two International Finance Centre là tòa nhà chọc trời và phát triển thương mại tích hợp trên bờ sông quận trung tâm ở Hong Kong. Cao 416m, đây là tòa nhà cao thứ 4 Trung Quốc và 31 trên thế giới. Ảnh: Wiki. Bên trong tòa nhà có một trung tâm mua sắm 4 tầng, rộng 74322m2, với nhiều thương hiệu bán lẻ xa xỉ nhất thế giới. Ảnh: Wiki. Central Plaza cao 78 tầng, 374m, được hoàn thành vào tháng 8/1992 tại 18 Harbor Road, trên đảo Hong Kong. Đây là tòa nhà cao nhất châu Á từ năm 1992 đến 1996. Ảnh: Wiki. Central Plaza cũng là tòa nhà bê tông cốt thép cao nhất thế giới, cho đến khi nó bị vượt qua bởi CITIC Plaza (Quảng Châu, Trung Quốc). Trên đỉnh tháp là đồng hồ neon bốn vạch biểu thị thời gian bằng cách hiển thị các màu khác nhau trong khoảng thời gian 15 phút. Ảnh: Wiki. Bank of China Tower là một trong những tòa nhà chọc trời dễ nhận biết nhất ở Hong Kong. Tòa tháp nổi bật với nhiều khung hình tam giác được bao phủ bởi các bức tường rèm kính. Ảnh: Wiki. Công trình cao 315m với hai cột buồm đạt chiều cao 367,4m. Đây là tòa nhà cao nhất ở Hồng Kông và Châu Á từ năm 1990 đến năm 1992 đồng thời là tòa nhà đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ phá vỡ mốc 305m. Ảnh: Wiki. Tòa nhà cao thứ 5 ở Hong Kong là The Center với 346m, 73 tầng. Đây là một trong số ít các tòa nhà chọc trời ở Hong Kong có cấu trúc hoàn toàn bằng thép không có lõi bê tông cốt thép. Ảnh: Wiki.Tòa tháp ấn tượng với sự xuất hiện của hàng trăm đèn neon, sắp xếp thành các thanh với tần suất tăng dần về phía trên cùng của tòa nhà. Ảnh: Wiki. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

