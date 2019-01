Những tòa nhà sẽ định hình kiến trúc thế giới năm 2019

Những tòa nhà có kiến trúc độc đáo nhất thế giới sẽ được hoàn thành hoặc chính thức khánh thành trong năm 2019.Năm 2018, Trung Quốc ghi dấu ấn trên bản đồ kiến trúc thế giới là quốc gia xây nhiều tòa nhà chọc trời nhất hành tinh. Năm 2019, kiến trúc thế giới được cho là định hình lại nhờ thiết kế đột phá và sự công phu của kỹ thuật xây dựng. Với chiều cao hơn 395m, 30 Hudson Yards sẽ trở thành tòa nhà văn phòng cao thứ hai ở New York, Mỹ khi hoàn thành vào cuối năm nay. Tầng trên cùng của tòa nhà được sử dụng làm tầng quan sát ngoài trời cao nhất của thành phố (cao hơn tòa nhà Empire State). Tọa lạc ở độ sâu 5m dưới mặt Biển Bắc, Under là nhà hàng dưới nước đầu tiên ở châu Âu và lớn nhất thế giới, có thể chứa khoảng 100 khách trong 3 tầng mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra vùng biển xung quanh. Nhà hàng sẽ được mở cửa vào tháng 3 năm nay. Sau khi hoàn thành, Leonardo (Nam Phi) có độ cao khoảng 230m và là tòa nhà cao nhất châu Phi. Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 10/2019. Nhà ga rộng khoảng 700.000m2, phục vụ khoảng 72 triệu hành khách mỗi năm. Bảo tàng Bauhaus vừa được khai trương tại Weimar, Đức, được thiết kế tối giản, hình khối kết hợp với nét truyền thống. Dự kiến tòa nhà sẽ khai trương vào tháng 4. Nhà hát Vô Tích Taihu, Vô Tích, Trung Quốc được lấy cảm hứng từ khu rừng tre lớn nhất nước gần đó. Mái che của nó đại diện cho những chiếc lá tự nhiên của rừng, trong khi những cột trắng thanh mảnh, giống như cây tre, quấn quanh chu vi của tòa nhà. Norra Tornen, Stockholm, Thụy Điển được làm từ các khối bê tông đúc sẵn xếp chồng lên nhau không đối xứng. Bảo tàng quốc gia Qatar, Doha, Qatar rộng 40.000m2 nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và đồ vật quý giá, bao gồm cả Pearl Pearl of Baroda nổi tiếng, được thêu hơn 1,5 triệu viên ngọc trai vùng Vịnh. Nó dự kiến sẽ mở cửa vào cuối tháng 3. Humboldt, Berlin, Đức là phần hiện đại được xây lại một phần của Cung điện Berlin sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Leeza SOHO, Bắc Kinh, Trung Quốc có kết cấu tháp thủy tinh xoắn cao 190m dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Kết cấu đặc biệt của tòa nhà cho phép ánh sáng tự nhiên đi vào từ nhiều góc độ khác nhau.

