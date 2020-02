Dù lợi nhuận 2019 tăng 11% nhưng Bất động sản An Gia vẫn ngập trong nợ vay

(Kiến Thức) - Cả năm 2019, dù doanh thu giảm đến 66% về mức 385 tỷ đồng nhưng An Gia báo lãi ròng tăng 11%, đạt 326 tỷ đồng.

Quý 4/2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần 137 tỷ đồng, trong đó doanh thu lĩnh vực dịch vụ, môi giới và tiếp thị chiếm đến 110 tỷ đồng, tương ứng 80%.



Đáng chú ý, An Gia ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gấp 5 cùng kỳ đến 158 tỷ đồng từ việc mua nhóm công ty con AGI&HSR, là chủ sở hữu của nhóm dự án River Panorama, Sky 89, Quận 7, Tp.HCM, trong khi cùng kỳ không có khoản này.

Song song đó, Công ty còn ghi nhận tới hơn 54 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết.

Do vậy, sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, lãi ròng trong kỳ của An Gia đạt 259 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ gần 16 tỷ đồng trong quý 4/2018.

Còn trong cả năm 2019, dù doanh thu giảm đến 66% về mức 385 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn thấp cộng với doanh thu tài chính và lãi từ hoạt động liên doanh liên kết đã giúp cho An Gia báo lãi ròng tăng 11%, đạt 326 tỷ đồng.

Với kết quả này, Công ty vượt 7% doanh thu và 11% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Về kế hoạch cho năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.600 tỷ đồng và lãi ròng đạt 450 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch doanh thu tăng khủng đến 624% nhưng kế hoạch lãi ròng chỉ tăng 50%.

An Gia cũng dự kiến từ năm 2020 sẽ mở rộng ở nhiều phân khúc khác như đô thị khép kín thấp tầng, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, chuỗi văn phòng hạng B bên cạnh các dự án căn hộ trung cấp.

Cụ thể, An Gia sẽ triển khai bán các dự án đã ra mắt như Westgate, đồng thời mở bán các dự án mới gồm BD7.0 tại Bình Dương, PT5.0, PT5.8, và PT9.0 và một số dự án khác đang trong quá trình ký kết.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản An Gia đạt 5.398 tỷ đồng, tăng 136% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho tăng vọt từ mức 53 tỷ đồng đầu năm lên gần 2.612 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tập trung ở các dự án đang triển khai cho Cụm dự án Khu Dân cư phường Phú Thuận gồm có River Panorama 1 (830 tỷ đồng), River Panorama 2 (824 tỷ đồng), dự án Sky 89 (679 tỷ đồng) và dự án Signial (251 tỷ đồng).

Khoản nợ vay của Công ty cũng tăng gấp 2,7 lần so đầu năm lên hơn 3.945 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính dài hạn lên đến 810 tỷ đồng, gấp 6,6 lần so với năm 2018.