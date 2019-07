"Đột nhập" cao ốc nghìn tỷ giữa Thủ đô dân được khuyến cáo không vào ở

Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình Tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ, thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại (dự án Aqua Central), số 44 Yên Phụ, quận Ba Đình. Dự án Aqua CenTral có quy mô gồm 2 tòa tháp đôi cao 21 tầng và 3 tầng hầm với tổng mức đầu tư 2.594 tỷ đồng. Dự án cung cấp 238 căn chung cư và các căn penhouse với lượng dân số gần 1000 người. Tuy thời gian bàn giao từ quý III/2018 nhưng công trình còn nhếch nhác, chưa hoàn thiện, thậm chí đã cho dân vào ở. Theo quan sát, nhiều cư dân đã chuyển về đây ở trong khi tòa nhà chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu về PCCC và còn vi phạm về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Về giải pháp thoát nạn, bố trí mặt bằng: Cửa thoát nạn tại các tầng chưa có tay nắm đảm bảo mở được bên trong; Thang bộ thoát nạn từ hầm 3 lên hầm 1 không đảm bảo chiều cao thông thủy theo quy định; Chưa thi công hoàn thiện cửa thang bộ thoát nạn khu vực thương mại từ tầng hầm 1 lên tầng 1 trục (L,M-14); Khoảng thông thoáng thang bộ loại N1 trục (2-C) chưa đảm bảo theo quy định. Đối với giải pháp ngăn cháy lan: Cửa buồng đệm thang máy tại tầng hầm chưa có tay co tự động đóng; Chưa thi công hoàn thiện giải pháp ngăn cháy khu vực thang máy ô tô từ tầng hầm 2 xuống hầm 3; Bố trí lỗ thăm trục hút khói trong buồng thang bộ không đảm bảo theo quy định; Khu vực ram dốc giữa hầm 1 và hầm 2 chưa được ngăn cháy hoàn toàn. Cùng với đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật liên quan như: Buồng đệm thang máy chữa cháy chưa có đèn chiếu sáng sự cố, chưa có hệ thống thông tin liên lạc tại phòng đệm thang máy chữa cháy; Chưa có nút ấn bằng tay điều khiển hệ thống tăng áp hút khói tầng hầm tại phòng trực điều khiển chống cháy; Phòng chữa cháy khí FM200 của công trình chưa đảm bảo kín khi hệ thống hoạt động, chưa có tín hiệu cảnh báo xả khí, bình chữa cháy khí đặt trực tiếp trong phòng, cửa phòng chưa có tay co tự động đóng; Miệng xả khói của hệ thống hút khói và miệng lấy không khí của hệ thống tăng áp không đảm bảo khoảng cách theo quy định; Bố trí đèn chỉ dẫn thoát nạn tại tầng hầm chưa đảm bảo chỉ hướng thoát nạn; Một số gian phòng kỹ thuật chưa được lắp đầu phun chữa cháy... Giao thông đang thi công hoàn thiện, chưa đảm bảo việc tiếp cận cho xe thang, xe chữa cháy đối với công trình. Theo quan sát, tầng 1 có chức năng thương mại vẫn còn dang dở. Lối đi xuống hầm chung cư. Bên ngoài nhiều hạng mục còn nhếch nhác chưa hoàn thiện. Được biết, không chỉ tồn tại vi phạm về PCCC, dự án chung cư Aqua Centra tại 44 đường Yên Phụ trước đó được Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí đắc địa của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội giai đoạn 2003-2016. Trong đó, phải kể đến là những sai phạm trong việc sử dụng đất, vi phạm về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị... Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội không cấp điện, nước sử dụng cho công trình khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo chỉ đạo của UBND thành phố. Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không vào ở, làm việc và kinh doanh tại các công trình chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

