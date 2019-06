Bí quyết phong thủy bố trí cửa chính giúp gia chủ luôn may mắn

Cửa chính là nơi lưu thông khí giữa trong nhà và bên ngoài, vì vậy cũng là nơi đón tài lộc, may mắn đến với gia đình. Không may, có rất nhiều gia đình chưa chú trọng đến những yếu tố phong thủy tại cửa chính, vô tình mắc phải những lỗi nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tài lộc.

Sắp xếp cửa

Ảnh minh họa.

Một điều kiêng kị trong thiết kế cửa chính là để cửa chính đối diện với cửa sau hoặc cửa sổ. Cách lý giải cho lời khuyên này là khi các cửa đặt thẳng hàng nhau, khí vận may mắn sẽ không nằm lại trong nhà mà bị tán đi. Vì vậy cửa chính và các cửa phòng trong nhà nên đặt lệch nhau, tránh tạo thành một đường thẳng. Nếu bạn đã lỡ đặt cửa sổ đối diện cửa chính, hãy sửa sai bằng cách sử dụng rèm cửa che lại.

Ánh sáng

Cửa chính là bộ mặt của căn nhà, vì vậy một bộ mặt sáng sủa chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho gia đình bạn. Một gợi ý mới lạ để tối đa ánh sáng cho cửa chính là sử dụng cửa kính trong căn nhà sáng sủa hơn. Nếu nhà bạn nằm trong ngõ hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên, hãy sử dụng ánh sáng nhân tạo để không chỉ đem lại may mắn mà còn đảm bảo an toàn vào buổi đêm.

Vị trí đặt gương

Gương là vật dụng hay gặp gần cửa chính để giúp bạn trau chuốt lại vẻ ngoài trước khi ra khỏi nhà. Với những hành lang nhà nhỏ hẹp, gương cũng được sử dụng để mở rộng không gian hơn. Tuy vậy, cách sử dụng gương trong phong thủy cần rất cẩn thận bởi vị trí gương đặt sai sẽ dẫn đến những điềm không may. Gương không nên được đặt đối diện cửa chính, dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ.

Phong thủy không chỉ nằm ở cách sắp đặt vật dụng trong nhà, mà sự gọn gàng, sạch sẽ cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ. Về mặt tâm lý, khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, nếu nhìn thấy cửa nhà mình đầy bụi bẩn, lộn xộn giày dép, sẽ hình thành tâm lý tiêu cực, khó chịu, lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe và tâm lý gia chủ. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cũng là một cách đón vận may vào nhà.

Tủ để giày

Bước vào một căn nhà, bạn chắc chắn không muốn nhìn thấy một bậc thềm với giày dép lộn xộn. Đầu tư vào một chiếc tủ để giày sẽ giúp căn nhà trở nên gọn gàng, sạch sẽ, tránh cản trở vận may vào nhà.

Cây cối

Như đã nói, cây cối luôn đóng một vai trò quan trọng trong phong thủy nhà ở Á Đông. Cây cối được kì vọng đem đến sự sống tươi mới cho căn nhà.

Ngôi nhà có bốn phần quan trọng là cửa nhà , phòng ngủ, bếp và phòng tắm, trong đó cửa chính quan trọng nhất vì là hướng của ngôi nhà, bạn hãy đặc biệt chú ý để đáp ứng các yếu tố phong thuỷ nhé.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

