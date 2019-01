Ba tháng kiếm 9 tỷ: Tôi chưa là gì, có người kiếm 50 tỷ

Sốt đất đặc khu là một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản trong năm 2018. Trong sốt đất, không ít môi giới cho biết bỏ túi tiền tỷ.



Một môi giới tên Nguyễn Văn Hùng đã kể lại câu chuyện 3 tháng làm “cò” ở Phú Quốc (thời điểm cơn sốt đất tại địa phương này lên đến đỉnh điểm):

"Rục rịch sốt đất Phú Quốc bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 âm lịch năm 2017. Mãi đến tháng 11, tôi mới quyết định vào Phú Quốc tìm hiểu thị trường và cách làm ăn trong đó. Lúc bấy giờ ở Hà Nội, tôi làm điện tử điện lạnh. Tôi cầm 130 triệu đồng vào đó.

Lúc tôi vào, đất Phú Quốc đang trong cơn sốt. Có hàng trăm, khi là hàng nghìn 'cò' đất đang làm ăn trên mảnh đất màu mỡ này. Tôi làm cho một sàn giao dịch của người quen. Khách hàng là người tứ xứ, Bắc có Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội, Nam có TP HCM, Bình Dương, Bình Phước…

Một giao dịch tại văn phòng nhà đất do anh Hùng môi giới. Ảnh: NVCC. Phân lô bán nền, mua đi bán lại đất đai Phú Quốc nhộn nhịp ngoài sức tưởng tượng. Đầu năm 2018, ngườiHà Nội, TP HCM đổ xô vào Phú Quốc mua đất công (mỗi công tương đương 1.000 m2). Sau đó vài tháng, thị trường lại lên cơn sốt đất nền. Việc mua đi bán lại một lô đất có khi chỉ diễn ra trong tích tắc. Có những lô mua lần đầu 700-800 triệu đồng, 1-2 ngày sau tôi bán chênh 100-200 triệu là bình thường, cao điểm có thể bán lên 1,7 -1,8 tỷ đồng, tức chênh 1 tỷ đồng chỉ sau mấy tuần.



Thậm chí, có những giao dịch diễn ra như thế này: Tôi mua một lô đất nền, sau khi ký xong hợp đồng chỉ 10-15 phút, tôi trao tay cho người khác, kiếm lời 100-200 triệu đồng. Có những lô đất công, cũng sau chừng ấy thời gian, tôi bán lại cho khách và bỏ túi 700-800 triệu đồng.

Có ngày, tôi giao dịch 3-4 lượt. Đỉnh điểm có ngày mua đi bán lại, tổng tiền thu vào cỡ 20 tỷ đồng, trong đó tôi bỏ túi xấp xỉ 2 tỷ. Đêm về, cảm giác lâng lâng không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đi làm, có khi bỏ ăn sáng để đi làm luôn. Tất nhiên cũng có ngày không làm ăn được gì.

Có những khách hàng mua đất từ xa, tức là tôi tư vấn, gửi hồ sơ, sơ đồ quy hoạch qua mạng. Họ xem xong rồi chuyển khoản tiền cọc, chờ đến ngày hẹn công chứng mới vào nhận đất. Đó là thời điểm cơn sốt lên đến cao trào. Tôi có 2 khách hàng kiểu như thế.

Tính từ lúc tôi vào Phú Quốc bắt đầu làm nghề này cho đến lúc thanh tra vào cuộc rồi khi hoãn thông qua Luật đặc khu, vỏn vẹn 3 tháng, tôi bỏ túi 9 tỷ đồng.

Thực chất, so với mặt bằng chung thì việc kiếm 9 tỷ đồng không phải là quá nhiều. Có người bạn của tôi, làm 'cò' 6 tháng, kiếm 50-60 tỷ đồng. Tất nhiên không phải ai cũng may mắn kiếm chác được tiền tỷ như thế. Có người vào muộn hơn chỉ kiếm được vài, ba trăm triệu đồng. Nhưng tính ra, mức đó cũng là cao so với những nghề nghiệp trước đây.

Sau khi khi thanh tra vào cuộc và sau đó có là thông tin hoãn thông qua Luật Đặc khu, hoạt động môi giới chững lại. Có những 'cò' vẫn còn ôm không ít đất. Ôm bằng tiền mình thì được, ôm bằng tiền vay mượn thì cũng khá lo ngại. Bản thân tôi cũng đang ôm một, vài lô. Bán thì cũng bán được, nhưng giá không tốt lắm nên cứ để vậy".

* Tên nhân vật được đổi