Á hậu Ngô Trà My khoe nhà 'khủng' trên phố nhà giàu nức tiếng

Trà My đăng quang Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. 2 tháng sau tuyên bố không thi Miss Universe, cô kết hôn cùng doanh nhân Lê Hoàn ở Hải Dương. Trong lễ rước dâu tháng 3/2016, dàn siêu xe với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng của nhà trai khiến công chúng không khỏi choáng ngợp. Được biết, gia đình chồng Ngô Trà My giàu nức tiếng tại Hải Dương. Ngoài sở hữu một căn hộ cao cấp thì gia đình nhà chồng người đẹp còn có một biệt thự sân vườn có bể bơi vô cùng rộng rãi, sang trọng. Căn biệt thự hoành tráng nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng - nơi được coi là "phố nhà giàu" tại Hải Dương. Mới đây, Á hậu Ngô Trà My từng lên tiếng chia sẻ: "Mình lấy chồng "khổ" quá, chồng lúc nào cũng "chuyên quyền" thôi. Mình muốn dùng túi da thường anh cứ bắt dùng da "Xấu". Mình ngại đeo túi, anh bắt mỗi ngày đeo một cái. Mình thích túi nào mình dùng hoài mà anh cũng mắng sao không chịu đổi. Mình không thích đeo nhẫn ảnh cứ mua cục to chà bá rồi bắt đeo hoài. Từ bé đến giờ bằng lái xe máy chưa bao giờ có đừng nói đến bằng lái ô tô, đi đâu chồng tuyển lái xe riêng đi theo muốn chụp ảnh tự lái "so so deep" giống các chị em mà không có cơ hội, chỉ có thể ngồi sau tự chụp tự diễn thế này thôi. Chồng mà đi công tác là mình ta độc diễn phía sau. Khổ quá mà kiếp sau vẫn nguyện được "khổ" như này!". Lời chia sẻ về những 'nỗi khổ' của Ngô Trà My khiến bao chị em mơ ước, ngưỡng mộ. Có thể thấy từ sau khi lấy chồng đại gia, cuộc sống của Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ 2015 luôn hạnh phúc, vui vẻ. Cô thường xuyên khoe loạt túi xách, phụ kiện hàng hiệu cũng như được chồng chiều chuộng đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hơn 2 năm kể từ khi lên xe hoa, Trà My bảo không có gì hối tiếc bởi đó là sự lựa chọn hoàn hảo của cuộc đời cô.Ngô Trà My vừa có một năm bận rộn với công việc kinh doanh của chồng. Lời hẹn trở lại với showbiz đã bị cô thất hứa. Á hậu bảo chắc sẽ còn phải thất hứa dài dài vì giờ cô đang bị cuốn vào niềm say mê khác. Một phần còn vì cái tính "tiểu thư bánh bèo" vẫn chẳng có gì cải thiện dù đã lên chức "gái một con". Kiểu như cũng muốn nhận vài lời mời đi sự kiện đấy, nhưng lại không thể bay một mình, bắt chồng đi cùng thì không nỡ, thế là thôi. Nhiều người bảo, Ngô Trà My có số hưởng. Ở nhà được bố mẹ nâng như nâng trứng, lấy chồng thì được chồng đại gia chiều chuộng. Nhưng có trò chuyện cùng Ngô Trà My mới biết, đến số Trời cũng không tự nhiên mà an bài.

