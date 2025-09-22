Nguyên nhân 3 xe ô tô đâm liên hoàn trên quốc lộ 1

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vào sáng cùng ngày, khiến 3 xe ô tô bị hỏng và 2 lái xe bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 22/9, tại Km139 - Quốc lộ 1 hướng Hà Nội đi Lạng Sơn, đoạn qua phường Võ Cường. Thời điểm này, xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-183.72 do anh Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển va chạm với xe ô tô biển số 99E-012.65 do anh Nguyễn Huy Hiếu (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển và xe ô tô biển số 99A-305.30 (chưa rõ người điều khiển).

Hậu quả vụ va chạm liên hoàn khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng, biến dạng và 2 tài xế xe 99E-012.65 và 99A-305.30 bị thương, xây xát nhẹ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt kịp thời phân luồng, giải quyết vụ việc.

Cảnh sát xác định nguyên nhân xác định ban đầu của vụ tai nạn là do khi đang lưu thông trên đường, anh Nguyễn Văn Phước điều khiển xe tải đâm vào phần đuôi 2 xe nêu trên.

