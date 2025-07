Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm Lê Anh Tuấn bị bắt

Sáng 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm Lê Anh Tuấn. Ông là nguyên Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cà phê Ia Châm (xã Ia Krái- huyện ủy Ia Grai (cũ). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Anh Tuấn về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị can Lê Anh Tuấn (áo trắng) bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: GLO

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình làm Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện một số hành vi sai phạm, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước lên đến gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bị can Lê Anh Tuấn đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai (cũ) cách hết chức vụ trong Đảng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ: