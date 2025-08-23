Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 cảnh báo Zalo không được bỏ qua kẻo mất tài khoản

Số hóa

3 cảnh báo Zalo không được bỏ qua kẻo mất tài khoản

Zalo có 3 thông báo bảo mật cực quan trọng, nếu lơ là bạn có thể bị kẻ gian chiếm đoạt tài khoản chỉ trong vài giây.

Thiên Trang (TH)
Zalo liên tục nâng cấp tính năng bảo mật, nhưng sự an toàn vẫn phụ thuộc lớn vào người dùng.
Zalo liên tục nâng cấp tính năng bảo mật, nhưng sự an toàn vẫn phụ thuộc lớn vào người dùng.
Theo chuyên gia, có 3 cảnh báo từ Zalo tuyệt đối không được bỏ qua.
Theo chuyên gia, có 3 cảnh báo từ Zalo tuyệt đối không được bỏ qua.
Cảnh báo thứ nhất là "Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?", xuất hiện khi có đăng nhập từ thiết bị lạ.
Cảnh báo thứ nhất là "Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?", xuất hiện khi có đăng nhập từ thiết bị lạ.
Nếu không phải bạn, hãy chọn "Không phải tôi" và "Chặn ngay" để ngăn kẻ gian kích hoạt tài khoản.
Nếu không phải bạn, hãy chọn "Không phải tôi" và "Chặn ngay" để ngăn kẻ gian kích hoạt tài khoản.
Cảnh báo thứ hai là "Có phải bạn đang muốn đăng nhập?", yêu cầu xác nhận để chặn truy cập trái phép.
Cảnh báo thứ hai là "Có phải bạn đang muốn đăng nhập?", yêu cầu xác nhận để chặn truy cập trái phép.
Trong trường hợp không phải bạn, cần nhanh chóng đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản.
Trong trường hợp không phải bạn, cần nhanh chóng đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản.
Cảnh báo thứ ba là "Có phải bạn vừa đăng nhập?", đồng nghĩa tài khoản đã bị truy cập trên thiết bị lạ.
Cảnh báo thứ ba là "Có phải bạn vừa đăng nhập?", đồng nghĩa tài khoản đã bị truy cập trên thiết bị lạ.
Ngoài 3 cảnh báo trên, người dùng nên cẩn trọng với link lạ và tin nhắn đáng ngờ để tránh bị lừa đảo.
Ngoài 3 cảnh báo trên, người dùng nên cẩn trọng với link lạ và tin nhắn đáng ngờ để tránh bị lừa đảo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Zalo #bảo mật Zalo #cảnh báo bảo mật #tài khoản Zalo #lừa đảo Zalo #đăng nhập trái phép

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT