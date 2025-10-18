Hà Nội

2 dấu hiệu cho thấy tài khoản Zalo đang bị theo dõi nghiêm trọng

Số hóa

2 dấu hiệu cho thấy tài khoản Zalo đang bị theo dõi nghiêm trọng

Nếu Zalo của bạn xuất hiện hai dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác ngay lập tức vì rất có thể tài khoản đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát và theo dõi từ xa.

Trong thời đại số, Zalo không chỉ là ứng dụng nhắn tin mà còn chứa nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng của người dùng Việt.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiều người đang chủ quan trước các dấu hiệu cho thấy tài khoản Zalo đã bị xâm nhập.
Dấu hiệu đầu tiên là tài khoản bị đăng xuất đột ngột và hiện thông báo “đăng nhập ở thiết bị khác” dù bạn không hề thao tác.
Đây là biểu hiện rõ ràng cho thấy có người đang truy cập Zalo của bạn từ một thiết bị lạ và có thể theo dõi mọi hoạt động.
Dấu hiệu thứ hai là bạn bè nhận được tin nhắn lạ, đường link lừa đảo hoặc lời vay tiền từ chính tài khoản của bạn.
Điều này chứng tỏ kẻ xấu đã chiếm quyền điều khiển, thậm chí có thể sao chép dữ liệu và sử dụng cho mục đích tống tiền.
Khi phát hiện hai dấu hiệu này, người dùng cần đổi ngay mật khẩu, kiểm tra danh sách thiết bị đăng nhập và quét virus trên điện thoại.
Nhận biết sớm và xử lý kịp thời sẽ giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân, tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng tinh vi.
Thiên Trang (TH)
