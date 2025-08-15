Hà Nội

Zalo tiếp tục bỏ xa Facebook và Messenger tại Việt Nam

Số hóa

Zalo tiếp tục bỏ xa Facebook và Messenger tại Việt Nam

Báo cáo quý I/2025 cho thấy Zalo vẫn dẫn đầu nền tảng nhắn tin với 79% tỉ lệ sử dụng, bỏ xa Facebook và Messenger, đồng thời tăng trưởng mạnh ởnhiềulĩnhvựckhác.

Báo cáo "The Connected Consumer quý I/2025" của Decision Lab tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Zalo tại Việt Nam.
Ở hạng mục nền tảng nhắn tin, Zalo đạt tỉ lệ sử dụng 79%, vượt trội so với Facebook 69% và Messenger 54%.
Tỉ lệ yêu thích của Zalo cũng đứng đầu với 51%, cao gấp đôi Facebook và Messenger.
Ứng dụng Việt này duy trì vị trí số một ở cả ba thế hệ gen X, gen Y và gen Z suốt 18 quý liên tiếp.
Ngoài nhắn tin, Zalo tăng trưởng mạnh ở hạng mục lướt nội dung giải trí tự do, đạt 38% tỉ lệ sử dụng.
Ở mảng đọc tin tức, Zalo ghi nhận mức tăng ấn tượng lên 27% người dùng.
Sản phẩm cùng hệ sinh thái là Zing MP3 cũng giữ vị trí top 2 ứng dụng phát nhạc trực tuyến tại Việt Nam.
Thành tích này cho thấy sức hút của các nền tảng công nghệ Việt trước sự cạnh tranh toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
