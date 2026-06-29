Bé sơ sinh người Ghana mang kháng thể Anti Fy3 hiếm gặp được cứu sống

Theo hồ sơ bệnh án, trẻ bắt đầu vàng da ngay sau sinh và mức độ tăng nhanh khi mới 20 giờ tuổi. Tại bệnh viện địa phương, dù được chiếu đèn tích cực và thực hiện nhiều xét nghiệm, nguyên nhân vẫn chưa được xác định, tình trạng không cải thiện nên ngày 27/5/2026 trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi được chỉ định thay máu cấp cứu để kiểm soát vàng da và thiếu máu

Kết quả thăm khám tại Trung tâm Sơ sinh cho thấy trẻ vàng da toàn thân, nồng độ bilirubin tăng nhanh, huyết sắc tố giảm còn 98 g/L. Điều đáng chú ý là cả mẹ và con đều có nhóm máu O, Rh+, nhưng trẻ vẫn xuất hiện tình trạng tan máu nặng - dấu hiệu không phù hợp với các nguyên nhân bất đồng nhóm máu thường gặp.

Trước diễn biến nguy cấp, các bác sĩ chỉ định thay máu cấp cứu nhằm kiểm soát vàng da và thiếu máu. Tuy nhiên, ngay trong đêm, việc đối chiếu giữa nhóm máu O, Rh+ của trẻ với các đơn vị máu hiện có tại bệnh viện đều không tìm được mẫu tương thích.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xác định trẻ mang kháng thể Anti Fy3 - một kháng thể cực hiếm thuộc nhóm máu Duffy-null.

Thực hiện điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Xét nghiệm máu của người bố cho thấy không tương thích. Phương án lấy máu từ người mẹ cũng không thể thực hiện do sản phụ vừa sinh mổ, đang thiếu máu với huyết sắc tố chỉ 88 g/L, không đủ điều kiện hiến máu.

Trung tâm Sơ sinh quyết định tìm kiếm người hiến máu nhóm O trong cộng đồng người châu Phi đang sinh sống tại Việt Nam - nhóm có khả năng mang kiểu hình Duffy-null cao nhất.

Sau khi xác định 2 người châu Phi với nhóm máu phù hợp, các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xử lý và chuẩn bị các bước truyền máu theo đúng quy trình cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau 2 ngày khẩn trương tìm kiếm, từ 25 người tình nguyện hiến máu các bác sĩ đã xác định được 2 người có nhóm máu tương thích.

Đến ngày thứ ba sau nhập viện, trẻ được truyền máu. Sau truyền, tình trạng cải thiện rõ rệt: vàng da giảm, da niêm mạc hồng hào hơn, trẻ tỉnh táo, bú tốt và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Bé trai người Ghana tái khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau hành trình điều trị thành công, sức khỏe ổn định và phát triển tốt - Ảnh BVCC

BS Vũ Thị Huê, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngoài hai hệ nhóm máu ABO và Rh quen thuộc, y học đã xác định thêm 46 hệ nhóm máu khác nhau, trong đó có hệ nhóm máu Duffy.

Hệ nhóm máu Duffy gồm 5 kháng nguyên chính trên bề mặt hồng cầu là Fya, Fyb, Fy3, Fy5 và Fy6, được điều hòa bởi gen ACKR1 trên nhiễm sắc thể số 1.

Trong đó, Anti Fy3 là kháng thể hiếm nhất, xuất hiện ở người mang nhóm máu Duffy-null, tức thiếu đồng thời hai kháng nguyên Fya và Fyb. Kiểu hình này rất hiếm gặp ở người châu Á và châu Âu, nhưng gặp ở 68-90% người châu Phi.

"Bệnh có thể được phát hiện trước sinh thông qua xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường trong máu mẹ. Khác với bất đồng nhóm máu mẹ con do hệ Rh, hiện nay chưa có thuốc dự phòng vàng da tan máu do bất đồng hệ Duffy trong thai kỳ. Vì vậy, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời sau sinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng", BS. Vũ Thị Huê cho biết.

Niềm vui của gia đình bệnh nhi trong ngày con khỏe mạnh trở về sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện vàng da sau sinh. Vàng da có thể do nhiều nguyên nhân với mức độ khác nhau, vì vậy trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

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