Magie – Khoáng chất vàng hỗ trợ sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách

Gần đây, trên các diễn đàn sức khỏe, không ít người chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm bổ sung magie để hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, tốt cho tim mạch, huyết áp...

BS Đinh Minh Trí, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, magie là một khoáng chất thiết yếu nhưng thường bị đánh giá thấp vì không “nổi tiếng” như canxi, sắt hay omega-3.

Ảnh hưởng của magie đối với sức khỏe - Ảnh minh họa BSCC

Theo BS Trí, magie tham gia vào hơn 800 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh, hệ tim mạch, quá trình chuyển hóa năng lượng và cả giấc ngủ.

Điểm đặc biệt của magie là không chỉ tác động lên một cơ quan riêng lẻ mà ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan cùng lúc. Khi cơ thể thiếu hụt khoáng chất này, các biểu hiện thường xuất hiện âm thầm và dễ bị bỏ qua.

Những dấu hiệu thường gặp gồm chuột rút, co cơ, giật mí mắt, tim đập nhanh, khó ngủ, dễ lo âu, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng tập trung, táo bón hoặc cảm giác bồn chồn không rõ nguyên nhân.

BS Đinh Minh Trí cho biết, magie giúp cơ bắp thư giãn sau khi co bóp, hỗ trợ ổn định hoạt động của hệ thần kinh, góp phần điều hòa nhịp tim và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Vì vậy, người thiếu magie thường có cảm giác cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, khó thả lỏng, ngủ không sâu giấc, dễ thức giấc giữa đêm hoặc thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Bổ sung magie bằng đường uống - Ảnh BVCC

Dù được đánh giá là khoáng chất có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo người dân không nên bổ sung magie một cách tùy tiện.

BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội cho biết, magie thường được gọi là “khoáng chất thư giãn” nhờ khả năng hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại vi chất khác, việc sử dụng chỉ thực sự có lợi khi đúng người và đúng cách.

Magie có thể làm giảm tác dụng hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm Tetracycline, Fluoroquinolone và thuốc điều trị tuyến giáp là những nhóm dễ xảy ra tương tác với magie.

Để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, người bệnh nên uống magie cách các loại thuốc này ít nhất 4 giờ.

BS Đinh Minh Trí nhấn mạnh, việc bổ sung magie có thể gây khó chịu ở dạ dày, khiến bệnh nhân buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy hoặc gặp các tác dụng phụ khác. Bên cạnh đó, một số bệnh lý của cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ magie, chẳng hạn như: Nhiễm trùng dạ dày; Rối loạn miễn dịch; Viêm ruột; Tiểu đường; Người cao tuổi hoặc nghiện rượu.

Ngoài ra, tiêm hoặc uống magie cũng có thể khiến tình trạng của một số bệnh lý diễn biến phức tạp hơn, như làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím ở những người bị rối loạn chảy máu; Gây khó thở và yếu ớt ở những người mắc bệnh nhược cơ; Tích tụ quá nhiều magie do cơ thể gặp khó khăn trong quá trình đào thải chất này ở những bệnh nhân mắc các vấn đề về thận; Gia tăng triệu chứng của hội chứng chân bồn chồn/không yên (RLS).

Tốt nhất là bổ sung magie bằng đường thực phẩm tự nhiên - Ảnh minh họa nguồn Internet

Vì vậy, theo BS Trí, tốt nhất là bổ sung magie nguồn tự nhiên có nhiều trong rau xanh đậm, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên cám. Việc duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng vẫn là giải pháp được ưu tiên hàng đầu.

Trong trường hợp cần sử dụng các chế phẩm bổ sung, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, đặc biệt khi đang mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng thuốc điều trị.

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