Bất cẩn khi dùng máy xay thịt, cô gái 19 tuổi phải cắt cụt bàn tay

Khi nhập viện, người bệnh đau dữ dội, bàn tay trái dập nát và chảy nhiều máu. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, giảm đau, an thần và đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở.

Song song với công tác hồi sức, các bác sĩ thuộc chuyên khoa Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình và Hồi sức tích cực phối hợp cùng kỹ sư thiết bị y tế tháo gỡ máy xay, giải phóng bàn tay bị mắc kẹt.

Bệnh nhân đến viện với cánh tay mắc kẹt trong máy xay thịt - Ảnh BVCC

Ngay sau khi đưa được bàn tay ra khỏi máy, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn – ngón, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu và không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc toàn bộ tổ chức dập nát, xử lý cầm máu và tạo mỏm cụt bàn tay. Đây là giải pháp bắt buộc nhằm bảo tồn tối đa phần chi còn lại, giảm nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng và lắp chi giả trong tương lai.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Vũ Quang Nghĩa, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình cảnh báo, tai nạn liên quan đến máy xay, máy nghiền là một trong những nhóm chấn thương có mức độ tàn phá chi thể rất nghiêm trọng.

Lực quay và lực xoắn rất lớn của máy khiến chi thể bị kéo cuốn sâu vào bên trong, đồng thời gây dập nát cơ, gân, mạch máu, thần kinh và xương khiến việc bảo tồn chi thể gặp rất nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, chỉ một thao tác bất cẩn hoặc chủ quan khi đưa nguyên liệu vào máy xay, vệ sinh thiết bị khi chưa ngắt điện hay cố lấy dị vật trong lúc máy vẫn hoạt động cũng có thể khiến người sử dụng phải trả giá bằng thương tật suốt đời.

Các bác sĩ lưu ý, khi xảy ra tai nạn, người dân tuyệt đối không cố giật mạnh chi thể ra khỏi máy vì có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn, làm đứt thêm mạch máu, thần kinh và các cấu trúc giải phẫu còn lại.

Thời gian xử trí sau tai nạn có ý nghĩa quyết định đối với khả năng bảo tồn phần chi còn lại, phục hồi chức năng và giảm thiểu di chứng lâu dài. Việc cần làm là nhanh chóng ngắt nguồn điện, sơ cứu cầm máu ban đầu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình trong thời gian sớm nhất.

Theo các chuyên gia, người dân cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn trong quá trình sử dụng máy xay, máy nghiền để phòng tránh những tai nạn thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra chỉ trong vài giây bất cẩn.

Khuyến cáo phòng tránh tai nạn do máy xay, máy nghiền - Không dùng tay đưa nguyên liệu vào máy khi máy đang hoạt động. - Không vệ sinh, sửa chữa hoặc tháo lắp máy khi chưa ngắt hoàn toàn nguồn điện. - Trang bị đầy đủ nắp chắn, lồng bảo vệ và các thiết bị an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. - Người lao động cần được hướng dẫn đầy đủ quy trình vận hành và sử dụng phương tiện bảo hộ lao động. - Trẻ em tuyệt đối không được tiếp xúc hoặc vận hành các loại máy xay, máy nghiền. - Xử trí đúng cách giúp tăng cơ hội bảo tồn chi thể.

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