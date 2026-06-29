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Sống Khỏe

Người phụ nữ 35 tuổi nhập viện vì dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc

Mong giảm cân nhanh bằng thuốc không rõ chỉ định, người phụ nữ 35 tuổi phải nhập viện cấp cứu với tổn thương gan mật nghiêm trọng, men gan tăng khoảng 600 U/L.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu bệnh nhân Bùi Thị Thanh Thư (35 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và mệt mỏi.

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Người bệnh bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo người bệnh, do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp khách, chế độ ăn uống thất thường nhưng vẫn mong muốn duy trì vóc dáng nên chị đã sử dụng thuốc giảm cân trong một thời gian.

Khi xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, chị nghĩ mình mắc bệnh dạ dày nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, buộc chị phải đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị tràn dịch mật, đồng thời chỉ số men gan tăng khoảng 600 U/L, cao gấp nhiều lần giới hạn bình thường, cho thấy hệ thống gan mật đang bị tổn thương nghiêm trọng và cần được xử trí khẩn cấp.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi phối hợp nhằm xử trí tổn thương đường mật, đồng thời cắt túi mật để loại bỏ ổ bệnh, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm lan rộng và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan kéo dài.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công bằng phương pháp nội soi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Chỉ sau 3 ngày, sức khỏe ổn định, có thể đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Chia sẻ sau điều trị, chị Bùi Thị Thanh Thư cho biết: "Đây là bài học rất lớn đối với tôi. Chỉ vì mong muốn giảm cân nhanh mà tôi đã chủ quan sử dụng thuốc giảm cân. Sau lần này, tôi hiểu rằng không có vóc dáng đẹp nào đáng để đánh đổi bằng sức khỏe".

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Bệnh nhân viết thư cảm ơn y bác sĩ khi được ra viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khuyến cáo:

Không tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm giảm cân khi chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tư vấn.

Thận trọng với các sản phẩm quảng cáo giảm cân nhanh, đặc biệt khi không rõ thành phần hoặc nguồn gốc.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, sốt hoặc vàng da sau quá trình sử dụng thuốc giảm cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm và xử trí đúng giúp hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng nặng như tổn thương gan mật, viêm phúc mạc mật hoặc nhiễm trùng huyết.

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