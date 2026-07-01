Thoát cửa tử nhờ phát hiện sớm thuyên tắc phổi sau mổ lấy thai

Sản phụ N.N.T.V. (27 tuổi, TP HCM) trong suốt thai kỳ được theo dõi định kỳ và không ghi nhận bất thường.

Ngày 17/6/2026, ở tuổi thai 39 tuần 5 ngày, chị được chỉ định mổ lấy thai do nhịp tim thai bất thường trên nền ối vỡ. Bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3.100g.

3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe người mẹ gần như hồi phục hoàn toàn. Chị ăn uống, đi lại, tiêu tiểu bình thường, vết mổ khô và không sốt.

Tuy nhiên, khoảng 14h ngày 19/6, bệnh nhân bất ngờ mệt nhiều rồi ngất xỉu.

Các bác sĩ lập tức hồi sức chống sốc. Thời điểm này, bệnh nhân suy hô hấp nặng với SpO₂ chỉ còn 86%, huyết áp tụt xuống 85/50 mmHg, tim đập nhanh và không đều. Điện tâm đồ ghi nhận rung nhĩ đáp ứng thất nhanh khoảng 220 lần/phút kèm phức bộ QRS bất thường.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức để điều trị tích cực.

Hồi sức tích cực cho bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp - Ảnh BVCC

Đến khoảng 15h, tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Người bệnh vật vã, tím tái, vã mồ hôi, huyết áp chỉ còn 60/40 mmHg. Các bác sĩ khẩn trương sử dụng thuốc vận mạch, thuốc trợ tim và điều trị rối loạn nhịp.

Siêu âm tim tại giường cho thấy huyết khối trong buồng tim phải, kèm giãn thất phải, tăng áp động mạch phổi nhẹ và hở van ba lá mức độ trung bình. Trong khi đó, siêu âm Doppler mạch máu chi dưới phát hiện huyết khối tĩnh mạch khoeo chân phải.

Từ các kết quả này, Bệnh viện Từ Dũ lập tức hội chẩn khẩn với các chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định thuyên tắc phổi nguy cơ rất cao và thống nhất chuyển viện khẩn cấp để triển khai kỹ thuật VA-ECMO.

Ngay sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng huyết động của bệnh nhân tiếp tục mất ổn định.

Bệnh nhân được điều trị theo mô hình Awake ECMO, không cần đặt nội khí quản. Phương pháp này giúp hạn chế nguy cơ tổn thương phổi và giảm các biến chứng liên quan đến thở máy.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, huyết động của bệnh nhân dần ổn định và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Ngày 24/6, người bệnh được phẫu thuật lấy huyết khối động mạch phổi, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO thêm 4 ngày.

Đến sáng 29/6, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn: ngưng ECMO, ngưng thuốc vận mạch, tự thở khí trời, tiếp tục điều trị kháng đông và dự kiến xuất viện sau 1–2 ngày.

Bệnh nhân hồi phục chụp ảnh cùng các bác sĩ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thuyên tắc phổi là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể xảy ra trong thai kỳ hoặc sau sinh khi cục máu đông di chuyển đến động mạch phổi, gây cản trở lưu thông máu và dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp của chị V. cho thấy diễn tiến bệnh có thể xảy ra rất đột ngột, ngay cả ở sản phụ có thai kỳ và cuộc mổ diễn ra thuận lợi.

Dấu hiệu cảnh báo thuyên tắc phổi sau sinh Khó thở đột ngột hoặc thở nhanh. Đau ngực, tức ngực. Ngất hoặc choáng váng. Tim đập nhanh, hồi hộp. Tím môi, tím đầu chi. Huyết áp tụt, vã mồ hôi lạnh. Đau hoặc sưng một chân do huyết khối tĩnh mạch sâu. Người sau sinh xuất hiện các triệu chứng trên cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu ngay, bởi thuyên tắc phổi có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

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