Nguy cơ nhiễm khuẩn Whitmore trong mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo người dân

Một bệnh nhân đái tháo đường mắc Whitmore do nhiễm khuẩn Burkholderia pseudomallei, cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của bệnh trong mùa mưa.

Nam tài xế nguy kịch do nhiễm vi khuẩn Whitmore

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho ông N.C.T (54 tuổi, quê Ninh Bình, lái xe tại Phú Quốc) trong tình trạng nguy kịch do nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Trước đó, bệnh nhân sốt cao, đau đầu kéo dài một tuần, tự tiêm truyền thuốc không rõ loại nhưng không đỡ. Khi về quê điều trị, ông T. đột ngột co giật vùng mặt, mất ý thức và liên tục biến chuyển xấu nên phải chuyển tuyến cấp cứu.

BS Bùi Đức Long Thành cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng li bì, xuất hiện các cơn co giật cục bộ. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm, nhiễm trùng tăng rất cao. Đáng chú ý, bệnh nhân bị tăng đường huyết cực nặng (có thời điểm vượt ngưỡng đo của máy), gây rối loạn điện giải và tăng áp lực thẩm thấu.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận tổn thương vùng đồi thị và vỏ não. Tình trạng rối loạn chuyển hóa phức tạp kết hợp tổn thương thần kinh khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê, phải đặt ống nội khí quản, thở máy và điều trị tích cực.

BS thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BV

Theo BS Thành, tình trạng người bệnh diễn biến phức tạp do nhiễm Whitmore trên nền rối loạn đường huyết nặng và có tổn thương thần kinh.

Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong đất và nước. Con người có thể phơi nhiễm khi tiếp xúc với môi trường có vi khuẩn, chủ yếu qua vùng da bị tổn thương; ngoài ra một số trường hợp có thể liên quan đến đường hô hấp hoặc tiêu hóa.

Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết hoặc hình thành các ổ nhiễm trùng, áp xe tại nhiều cơ quan. Khi xác định bệnh, người bệnh cần được đánh giá để phát hiện các ổ nhiễm khuẩn đi kèm. Đặc biệt, nếu hệ thần kinh trung ương bị tổn thương, quá trình điều trị và phục hồi có thể phức tạp, thậm chí để lại di chứng nặng nề về thần kinh bao gồm cả nhận thức vận động.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần tiếp tục điều trị đủ liệu trình, kiểm soát chặt đường huyết và theo dõi quá trình phục hồi.

Đái tháo đường là yếu tố nguy cơ khiến Whitmore dễ diễn biến nặng

Theo BS Bùi Đức Long Thành, đái tháo đường là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng khiến bệnh Whitmore dễ diễn biến nặng. Đặc biệt, khi đường huyết không được kiểm soát tốt, khả năng chống đỡ nhiễm trùng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện để bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Tuy nhiên, nguy cơ Whitmore không chỉ liên quan đến người mắc đái tháo đường. Những người có bệnh lý nền hoặc tình trạng làm suy giảm khả năng chống đỡ của cơ thể như bệnh thận mạn, bệnh gan mạn, bệnh phổi mạn tính, người sử dụng rượu kéo dài hoặc suy giảm miễn dịch cũng cần thận trọng khi thường xuyên tiếp xúc với đất, nước.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ trong mùa mưa lũ

Theo BS Bùi Đức Long Thành, vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore tồn tại tự nhiên trong môi trường đất và nước. Trong mùa mưa lũ, tình trạng ngập úng kéo dài khiến người dân phải tiếp xúc nhiều hơn với bùn đất và nguồn nước bẩn khi sinh hoạt, lao động hay dọn dẹp vệ sinh, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ phơi nhiễm loại vi khuẩn nguy hiểm này.

Để chủ động phòng bệnh, người dân đặc biệt là những trường hợp có bệnh lý nền – cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước ô nhiễm khi không thực sự cần thiết. Khi bắt buộc phải làm ruộng, dọn dẹp sau lũ hoặc làm việc trong môi trường ẩm ướt, việc trang bị đầy đủ ủng, găng tay và đồ bảo hộ phù hợp là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, bất kỳ vết trầy xước hay vết thương hở nào trên da cũng phải được che chắn cẩn thận và sát trùng sạch sẽ ngay sau khi tiếp xúc với đất nước bẩn.

Người dân cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe sau khi làm việc trong môi trường nguy cơ. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt kéo dài, ho, khó thở, đau đầu, mệt mỏi nhiều, nổi các ổ sưng đau, áp xe hoặc có dấu hiệu rối loạn ý thức, co giật, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ Thành nhấn mạnh, do vi khuẩn Whitmore tồn tại sẵn trong tự nhiên nên rất khó xác định chính xác thời điểm và vị trí phơi nhiễm. Do đó, quản lý tốt bệnh lý nền, chủ động mang bảo hộ trong mùa mưa lũ và chủ động khai báo tiền sử tiếp xúc đất nước bẩn khi đi khám là yếu tố then chốt giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị hiệu quả.