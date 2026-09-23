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Sống Khỏe

Trượt chân ngã từ ban công tầng 2, bé gái 11 tuổi đa chấn thương

Chỉ một khoảnh khắc đứng ngó xuống từ ban công, bé gái 11 tuổi trượt chân ngã tầng 2, tổn thương nhiều xương vùng hàm mặt và cẳng tay.

Thúy Nga

Ngã đa chấn thương vì ngó xuống ban công xem khách khi chuông cửa reo

Một bé gái 11 tuổi vừa được Khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận điều trị sau khi trượt chân ngã từ ban công tầng 2. Tai nạn khiến trẻ bị nhiều tổn thương vùng hàm mặt và cẳng tay.

Theo lời kể của gia đình, khi nghe tiếng chuông cửa, bé đứng tại ban công tầng 2 để ngó xuống xem ai đến. Trong lúc này, trẻ không may trượt chân và ngã xuống.

Kết quả chụp phim ghi nhận bệnh nhi bị vỡ trần ổ mắt phải, gãy thành ngoài ổ mắt hai bên, gãy xương hàm trên Lefort II, gãy xương mũi, theo dõi tổn thương dây thần kinh II bên phải và gãy xương cẳng tay.

Sau tai nạn, trẻ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, bệnh nhi được khâu các vết thương vùng trán, cằm, sau đó chuyển khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương trước khi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 để điều trị.

Tại Khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, bệnh nhi được chẩn đoán gãy xương hàm trên Lefort II, gãy xương chính mũi, tổn thương dây thần kinh II bên phải và gãy 1/3 dưới xương quay trái.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp xương hàm trên, đồng thời cố định khớp cắn bằng vít neo và chun néo hàm.

ThS.BS Nguyễn Quốc Mạnh, Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, cho biết mục tiêu phẫu thuật là nắn chỉnh các mảnh xương gãy, cố định vững xương hàm và khôi phục khớp cắn. Sau phẫu thuật, chăm sóc và phối hợp của gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị, giúp trẻ yên tâm và hợp tác.

Không để ban công thành nơi trẻ dễ gặp tai nạn

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần chủ động kiểm soát những khu vực có nguy cơ cao trong nhà, đặc biệt là ban công, cửa sổ và cầu thang.

Sàn tại các khu vực này cần được giữ khô ráo để hạn chế trượt ngã. Lan can cũng cần được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an toàn và không có những khoảng trống hoặc vị trí khiến trẻ dễ trèo, leo.

Đặc biệt, gia đình không nên kê bàn ghế hoặc các vật dụng có thể trở thành “bậc trèo” sát mép ban công, cửa sổ. Trẻ cũng cần được hướng dẫn không nhoài người ra ngoài để quan sát.

Tai nạn sinh hoạt ở trẻ có thể xảy ra chỉ trong vài giây, nhất là khi trẻ tò mò hoặc muốn quan sát những gì diễn ra bên ngoài. Vì vậy, thay vì chỉ nhắc nhở trẻ, việc loại bỏ các điều kiện có thể dẫn đến tai nạn ngay trong không gian sống là một biện pháp phòng ngừa quan trọng.

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#Tai nạn trẻ em #Ngã từ ban công #An toàn gia đình #Chấn thương sọ mặt #Phòng ngừa tai nạn

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