Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống nữ bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín sau tai nạn

Nhờ quy trình 'báo động đỏ', các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sinh bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn. Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” (Code Red) đã được kích hoạt ngay lập tức. “Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến hơn 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, BSCKI. Phạm Thanh Hà – Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, mọi thủ tục hành chính được bệnh viện giản lược tối đa. Bệnh nhân được chuyển thẳng từ Trung tâm Cấp cứu lên phòng mổ trong vòng chưa đầy 5 phút. Lúc này, không còn ranh giới giữa các khoa phòng, tất cả tập trung cho một mục tiêu duy nhất: Hồi sinh trái tim đang lịm dần.

Tại phòng phẫu thuật, bệnh nhân được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Các phẫu thuật viên đã nhanh chóng mở ngực, giải phóng tình trạng ép tim cấp. Ngay khi màng tim được mở, máu phun mạnh từ vị trí vỡ 15mm nằm trên tâm nhĩ phải. Các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi tâm nhĩ. Sau hơn khoảng 30 phút nghẹt thở trên bàn mổ, vị trí vỡ được kiểm soát hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định trong niềm hạnh phúc vỡ òa của kíp mổ.

1.jpg
1.jpg
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật/Ảnh BV

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ca mổ thành công không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình mà còn cho thấy hiệu quả vượt trội của quy trình phối hợp liên chuyên khoa và hệ thống “báo động đỏ”. Tại đây, mỗi giây phút trôi qua không chỉ là thời gian, mà chính là cơ hội sống của bệnh nhân được bảo vệ bằng tất cả sự tận tâm và trí tuệ của đội ngũ y bác sĩ.

Chấn thương ngực kín dẫn đến vỡ tim là một “sát thủ” cực kỳ nguy hiểm. Không giống như vết thương hở, tổn thương bên trong lồng ngực thường khó nhận diện ngay lập tức nhưng lại gây ra tình trạng ép tim cấp. Khi máu từ buồng tim tràn ra khoang màng tim, áp lực tăng cao đột ngột khiến tim không thể co bóp, dẫn đến ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút.

#vỡ tim #cấp cứu #tai nạn #Bệnh viện Thái Bình #đội ngũ y bác sĩ #chấn thương ngực

Bài liên quan

Sống Khỏe

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh dê

Sau 10 ngày ăn tiết canh dê, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị suy thận cấp, rơi vào tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Chuyên gia Bệnh viện Quảng Ninh đã sử dụng kỹ thuật ECMO và Hybrid ECMO trong 9 ngày để hồi sinh bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/11/2025 đến 16/1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh sởi.