Cứu sống nữ bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín sau tai nạn

Nhờ quy trình 'báo động đỏ', các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sinh bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn. Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” (Code Red) đã được kích hoạt ngay lập tức. “Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến hơn 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, BSCKI. Phạm Thanh Hà – Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết.



Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, mọi thủ tục hành chính được bệnh viện giản lược tối đa. Bệnh nhân được chuyển thẳng từ Trung tâm Cấp cứu lên phòng mổ trong vòng chưa đầy 5 phút. Lúc này, không còn ranh giới giữa các khoa phòng, tất cả tập trung cho một mục tiêu duy nhất: Hồi sinh trái tim đang lịm dần.

Tại phòng phẫu thuật, bệnh nhân được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Các phẫu thuật viên đã nhanh chóng mở ngực, giải phóng tình trạng ép tim cấp. Ngay khi màng tim được mở, máu phun mạnh từ vị trí vỡ 15mm nằm trên tâm nhĩ phải. Các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi tâm nhĩ. Sau hơn khoảng 30 phút nghẹt thở trên bàn mổ, vị trí vỡ được kiểm soát hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định trong niềm hạnh phúc vỡ òa của kíp mổ.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật/Ảnh BV

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ca mổ thành công không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình mà còn cho thấy hiệu quả vượt trội của quy trình phối hợp liên chuyên khoa và hệ thống “báo động đỏ”. Tại đây, mỗi giây phút trôi qua không chỉ là thời gian, mà chính là cơ hội sống của bệnh nhân được bảo vệ bằng tất cả sự tận tâm và trí tuệ của đội ngũ y bác sĩ.