Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người trên 65 tuổi tạm trú tại TP HCM có được hỗ trợ BHYT 100%?

Chính sách mới tại TP HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi có đăng ký thường trú, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Theo Mai Chi/ Người Lao Động

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi. Theo đó, người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế trên địa bàn TPHCM chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ 1/1/2026.

Người đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú tại TPHCM được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%
Người đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú tại TPHCM được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%

Ông Phạm Minh Hùng (67 tuổi, phường An Hội Tây, TPHCM) cho biết từ Nghệ An vào TPHCM sống cùng con hơn 8 năm nay và có đăng ký tạm trú tại địa phương. Ông bị bệnh đái tháo đường nhiều năm, phải dùng thuốc thường xuyên và khám bệnh hằng tháng nên phải mua BHYT hộ gia đình để tiết giảm chi phí khám chữa bệnh.

Bản thân ông Hùng sống phụ thuộc vào con cái, không có thu nhập nên số tiền mua BHYT mỗi năm tuy không nhiều nhưng cũng làm tăng gánh nặng đối với con ông, vốn là lao động tự do, thu nhập thấp. Vậy nên, khi nghe thông tin người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi sống tại TPHCM được hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT ông rất mừng, nhưng cũng băn khoăn liệu chính sách có áp dụng đối với những người tạm trú như ông?

Về vấn đề này, đại diện BHXH TPHCM cho hay theo quy định đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT là người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TP HCM và chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác. Trường hợp các đối tượng của nghị quyết này đang có thẻ BHYT thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ BHYT.

Về thủ tục cấp thẻ, UBND phường, xã sẽ lập danh sách người thuộc diện hỗ trợ và gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Nội dung này sẽ được các cơ quan hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT chỉ dành cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TPHCM.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/nguoi-tren-65-tuoi-tam-tru-tai-tphcm-co-duoc-ho-tro-muc-dong-bhyt-100-196251116135325862.htm
#hỗ trợ BHYT #người cao tuổi #TPHCM #tạm trú #chính sách #Bảo hiểm y tế

Bài liên quan

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đăng tải thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung có liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sau ngày 1/7/2025. Bài viết này kèm theo logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng thông tin sai sự thật và dòng chữ: “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, ngoài lương, nhà giáo được hưởng một số loại phụ cấp gồm: phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề mức từ 25% - 70%. 