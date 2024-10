Nữ bác sĩ cứu sống cháu bé 5 tuổi bị hóc kẹo

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc nữ bác sĩ ở Đà Nẵng cứu cháu bé hóc dị vật đã được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi cháu bé may mắn thoát nạn và cảm phục sự bình tĩnh của nữ bác sĩ trẻ, kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.

Theo anh Nguyễn Hải Sơn (trú tại Kon Tum, cha của cháu bé), gia đình anh từ tỉnh Kon Tum xuống TP Đà Nẵng để du lịch và thăm người thân.

Anh Sơn và con gái chụp ảnh cùng bác sĩ Võ Thị An.

Theo đó, khi đang trên ô tô chở vợ con và các cháu đi chơi, con gái anh Sơn là cháu N.N.K (5 tuổi) bị hóc kẹo. Anh lập tức bế con xuống xe, thực hiện các động tác ấn bụng 5-6 lần nhưng vẫn không đẩy được viên kẹo ra. Sau đó, nghe con nói ú ớ nói: “Bố ơi cứu con, con không thở được”, anh Sơn bắt đầu hoảng loạn. Lúc đó, vợ anh Sơn nhìn thấy một trung tâm tiêm chủng ngay gần đó nên vợ chồng anh bế cháu vào nhờ hỗ trợ.

Vào đến phòng khám, bác sĩ Võ Thị An (26 tuổi) đang làm việc tại đây tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hô hấp kém, khó thở. Bác sĩ Võ Thị An ngay lập tức cấp cứu cho bé. Qua đánh giá tình trạng, bác sĩ An đã dùng nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Sau 1 phút, viên kẹo được tống ra khỏi đường thở của bệnh nhi và cháu đã thở bình thường trở lại. Khi sức khỏe bé ổn định, bác sĩ An được gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.

"Lúc em mới xác nhận xong thì nghe nói là hóc thôi. Giai đoạn đó bé đang khó thở nhưng còn khóc được nên em sử dụng nghiệm pháp Heimlich để tống dị vật ra. Là nhân viên y tế, em có kinh nghiệm hơn và cũng bình tĩnh hơn để xử lý tình huống, nên mất 1 phút đã tống được dị vật là 1 viên kẹo ra. Biện pháp sơ cứu này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, mọi người nên trang bị kiến thức để xử lý khi gặp trường hợp có người bị hóc dị vật", bác sĩ Võ Thị An nói.