CSGT “ngăn chặn” nguy hiểm giúp người dân về quê đón Tết an toàn

Từ sáng 28 Tết Giáp Thìn (7/2), ngày cao điểm hàng triệu người đi xe máy quê ở các tỉnh Miền Tây rời TP HCM để về quê đón Tết Khoảng 10h sáng cùng ngày, ngay giao lộ quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) một phương tiện (chưa rõ loại xe nào vì đã rời khỏi hiện trường) làm đổ dầu loang khắp mặt đường. Sự cố khiến hàng loạt xe máy té ngã do trơn trượt, nhiều người bị sây sát... Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã lập tức đến ngay hiện trường để phong toả, cảnh báo người đi đường và điều tiết phương tiện lưu thông. Đồng thời các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã huy động phương tiện, cát... để tiến hành khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân về quê các tỉnh Miền Tây đón Tết mỗi lúc một đông. Ngay chiều cùng ngày, hàng triệu phương tiện xe máy tiếp tục đổ ra cửa ngõ quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) để về các tỉnh Miền Tây. Chỉ huy CSGT Trạm Tân Túc đã điều lực lượng đảm bảo thông suốt, an toàn cho người dân. Đồng thời phối hợp với UBND xã Tân Quý Tây dùng phương tiện chuyên dụng chạy trên quốc lộ để hút đinh, vật sắt nhọn có nguy cơ gây nguy hiểm cho người chạy xe máy. Hàng kilôgam đinh thép, vật sắt nhọn đã được hút trong buổi chiều 28 Tết... Lực lượng CSGT Trạm Tân Túc cũng tiếp tục duy trì việc phát nước suối, thực phẩm... tiếp sức người dân về quê đón Tết. Người dân được hướng dẫn lưu thông đảm bảo an toàn để trở về quê đón Tết cổ truyền cùng người thân. >>> Mời độc giả xem thêm video Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973:

