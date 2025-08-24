Người phụ nữ tử vong khi đi đánh cá ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị đuối nước ở khu vực hồ Bàu Sen, xã Sen Ngư.

Chiều 24/8, thông tin từ UBND xã Sen Ngư (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khi thả lưới đánh cá, khiến một người đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 24/8, anh N.V.T (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam xã Sen Ngư) và bà T.T.X (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư) cùng chèo thuyền đi kéo lưới đánh bắt cá tại khu vực hồ Bàu Sen, xã Sen Ngư.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi cách bờ khoảng 100m thì không may thuyền bị lật làm cả 2 rơi xuống nước. Anh N.V.T kịp thời bơi vào bờ, còn bà T.T.X rơi xuống nước mất tích.

Sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể bà T.T.X, bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

