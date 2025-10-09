Người phụ nữ gây nên sự cố thang máy vì dùng thanh chặn cửa

Sáng 29/9, tại Chung cư Epic's Home đã xảy ra sự cố thang máy khi một phụ nữ dùng thanh kim loại để chặn cửa, khiến hệ thống gặp trục trặc.

Theo phản ánh của cư dân, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 07 phút sáng 29/9. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ bế theo con nhỏ khi ra khỏi thang máy đã lấy một thanh kim loại chèn vào cửa thang máy để giữ cửa.

Hành động tưởng chừng vô hại lại khiến hệ thống an toàn của thang máy bị kích hoạt, dẫn đến thang dừng hoạt động, nhiều cư dân phải chờ đợi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã phối hợp với nhà thầu thang máy để tiến hành khắc phục sự cố. Đến thời điểm trưa 29/9, thang máy này đã hoạt động trở lại.

Camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh người phụ nữ dùng thanh kim loại chặn cửa thang máy. Nguồn: Facebook

Ban quản lý tòa nhà cùng Ban quản trị đã gửi thông báo tới cư dân để nhắc nhở, cảnh báo chung về các hành vi sử dụng tài sản chung, sử dụng thang máy trái quy định.

Chia sẻ về vấn đề này, một kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì thang máy nói, việc dùng vật cứng chèn cửa thang máy là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ gây hư hỏng thiết bị, làm gián đoạn hoạt động, mà còn có thể dẫn tới tai nạn đáng tiếc nếu thang vận hành không đúng quy trình.

PNVN