Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người phụ nữ gây nên sự cố thang máy vì dùng thanh chặn cửa

Sáng 29/9, tại Chung cư Epic's Home đã xảy ra sự cố thang máy khi một phụ nữ dùng thanh kim loại để chặn cửa, khiến hệ thống gặp trục trặc.

T/H

Theo phản ánh của cư dân, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 07 phút sáng 29/9. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ bế theo con nhỏ khi ra khỏi thang máy đã lấy một thanh kim loại chèn vào cửa thang máy để giữ cửa.

Hành động tưởng chừng vô hại lại khiến hệ thống an toàn của thang máy bị kích hoạt, dẫn đến thang dừng hoạt động, nhiều cư dân phải chờ đợi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã phối hợp với nhà thầu thang máy để tiến hành khắc phục sự cố. Đến thời điểm trưa 29/9, thang máy này đã hoạt động trở lại.

Camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh người phụ nữ dùng thanh kim loại chặn cửa thang máy. Nguồn: Facebook

Ban quản lý tòa nhà cùng Ban quản trị đã gửi thông báo tới cư dân để nhắc nhở, cảnh báo chung về các hành vi sử dụng tài sản chung, sử dụng thang máy trái quy định.

Chia sẻ về vấn đề này, một kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì thang máy nói, việc dùng vật cứng chèn cửa thang máy là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ gây hư hỏng thiết bị, làm gián đoạn hoạt động, mà còn có thể dẫn tới tai nạn đáng tiếc nếu thang vận hành không đúng quy trình.

PNVN

#thang máy #cư dân #an toàn thang máy #tai nạn thang máy #hư hỏng thiết bị #bảo trì thang máy

Bài liên quan

Video

Ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi cứu hoả, thang máy tê liệt

3 bé trai thi ném dép xem ai xa hơn vô tình làm gãy vòi phun nước PCCC khiến 2 thang máy ở chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) bị hỏng, dừng hoạt động.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau khi gây ra sự việc, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Xem chi tiết

Video

Khó hiểu hành động ném đồ đang cháy vào thang máy của cô gái

Trên MXH xuất hiện đoạn CCTV ghi lại một cô gái bất ngờ ném vật đang cháy vào bên trong, rồi dùng gậy đánh golf bấm đóng cửa thang máy tại một chung cư trên địa bàn TP Vũng Tàu gây bức xúc.

Khó hiểu hành động ném đồ đang cháy vào thang máy của cô gái

Xem chi tiết

Video

Bị mắc kẹt, bé trai dùng tay không mở cửa thang máy

Liên tục nhấn nút trong thang máy và gọi trợ giúp nhưng không được, bé trai quyết định dùng tay không mở cửa và thoát ra ngoài.

Bị mắc kẹt, bé trai dùng tay không mở cửa thang máy và cái kết

Vào ngày 25/9, sự cố thang máy đã xảy ra tại một khu chung cư ở Lingshi, Sơn Tây, Trung Quốc khiến một đứa trẻ bị kẹt bên trong.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới