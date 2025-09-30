Ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi cứu hoả, thang máy tê liệt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau khi gây ra sự việc, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội nhiều người cũng lên tiếng cảnh các bậc phụ huynh ở chung cư. Có thông tin cho rằng, theo dự đoán tạm tính để thay thế 1 thang máy mới vào khoảng 2 tỷ cho công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới… Nhiều thông tin đồn đoán con số bồi thường không nhỏ hơn 2 tỷ đồng.

Hình ảnh 3 bé trai ném dép thi làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị hư hỏng.

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 28/9, chị T. (mẹ bé trai ném vỡ vòi phun nước cứu hoả cho biết, vào tối qua, gia đình chị vừa ăn cơm xong thì nhận được tin con chơi cùng các bạn gây ra sự việc.

Theo chị T., đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Sau khi ăn cơm xong bé M. (7 tuổi, con trai) chị ra chơi ném dép cùng các bạn. Lúc biết tin chạy ra thì nước đã chảy xối xả ra sàn hành lang, vào hệ thống đường thang máy.

“Các con chơi ném dép thi xem ai xa hơn. Sau khi gây ra chuyện, cháu chạy sang nhà bạn trốn chứ không dám về nhà. Khi mọi người biết tin, gia đình tôi cũng đã xuống gặp ban quản trị và quản lý toà nhà. Đây là sự việc không ai mong muốn. Cả tối qua, con tôi lo sợ không dám ngủ. Sau sự việc, bên bảo trì bảo dưỡng thang máy cũng đã đến để kiểm tra xem cụ thể hư hỏng ra sao”, chị T. tâm sự.

Chị T. cũng bất ngờ trước thông tin trên mạng lan truyền việc thay thế thang máy khoảng 2 tỷ. “Hiện đơn vị sửa chữa vẫn chưa báo số tiền cụ thể nên gia đình tôi vẫn đang chờ. Không may con gây ra, mong sao sửa chữa không quá tốn kém chứ không chẳng biết phải làm thế nào”, chị T. chia sẻ thêm.

Một bảo vệ chung cư CT12B cho biết, sự việc khiến 2 thang máy chung cư bị hỏng, 5 thang còn lại vẫn hoạt động bình thường. Cũng may rơi vào thời điểm cuối tuần nên lượng người đi lại ít hơn ngày thường.

“Hiện tại bên bảo dưỡng bảo trì thang máy đang kiểm tra rồi thông tin chi tiết xem bao nhiêu tiền sửa chữa. Việc này do ban quản lý toà nhà và người dân thoả thuận lên phương án đền bù”, vị bảo vệ này cho hay.