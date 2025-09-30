Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi cứu hoả, thang máy tê liệt

3 bé trai thi ném dép xem ai xa hơn vô tình làm gãy vòi phun nước PCCC khiến 2 thang máy ở chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) bị hỏng, dừng hoạt động.

Trường Hân t/h

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau khi gây ra sự việc, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội nhiều người cũng lên tiếng cảnh các bậc phụ huynh ở chung cư. Có thông tin cho rằng, theo dự đoán tạm tính để thay thế 1 thang máy mới vào khoảng 2 tỷ cho công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới… Nhiều thông tin đồn đoán con số bồi thường không nhỏ hơn 2 tỷ đồng.

Hình ảnh 3 bé trai ném dép thi làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị hư hỏng.

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 28/9, chị T. (mẹ bé trai ném vỡ vòi phun nước cứu hoả cho biết, vào tối qua, gia đình chị vừa ăn cơm xong thì nhận được tin con chơi cùng các bạn gây ra sự việc.

Theo chị T., đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Sau khi ăn cơm xong bé M. (7 tuổi, con trai) chị ra chơi ném dép cùng các bạn. Lúc biết tin chạy ra thì nước đã chảy xối xả ra sàn hành lang, vào hệ thống đường thang máy.

“Các con chơi ném dép thi xem ai xa hơn. Sau khi gây ra chuyện, cháu chạy sang nhà bạn trốn chứ không dám về nhà. Khi mọi người biết tin, gia đình tôi cũng đã xuống gặp ban quản trị và quản lý toà nhà. Đây là sự việc không ai mong muốn. Cả tối qua, con tôi lo sợ không dám ngủ. Sau sự việc, bên bảo trì bảo dưỡng thang máy cũng đã đến để kiểm tra xem cụ thể hư hỏng ra sao”, chị T. tâm sự.

Chị T. cũng bất ngờ trước thông tin trên mạng lan truyền việc thay thế thang máy khoảng 2 tỷ. “Hiện đơn vị sửa chữa vẫn chưa báo số tiền cụ thể nên gia đình tôi vẫn đang chờ. Không may con gây ra, mong sao sửa chữa không quá tốn kém chứ không chẳng biết phải làm thế nào”, chị T. chia sẻ thêm.

Một bảo vệ chung cư CT12B cho biết, sự việc khiến 2 thang máy chung cư bị hỏng, 5 thang còn lại vẫn hoạt động bình thường. Cũng may rơi vào thời điểm cuối tuần nên lượng người đi lại ít hơn ngày thường.

“Hiện tại bên bảo dưỡng bảo trì thang máy đang kiểm tra rồi thông tin chi tiết xem bao nhiêu tiền sửa chữa. Việc này do ban quản lý toà nhà và người dân thoả thuận lên phương án đền bù”, vị bảo vệ này cho hay.

#bé trai #chung cư Hà Nội #hỏng thang máy #vòi phun nước PCCC #tai nạn trẻ em #thiệt hại hàng tỷ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Một phụ nữ 39 tuổi gãy cột sống do thang máy rơi

Đang trong thang máy, bất ngờ thang đứt cáp rơi tự do khiến một phụ nữ 39 tuổi ở Tây Ninh bị gãy cột sống và hai gót chân.

Một phụ nữ 39 tuổi, sống tại Tây Ninh vừa gặp tai nạn nghiêm trọng khi buồng thang máy bất ngờ rơi tự do từ độ cao khoảng 4 mét do sự cố đứt cáp. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng chấn thương nặng vùng ngực, thắt lưng và cả hai gót chân.

Kết quả chụp MSCT cho thấy, bệnh nhân bị gãy đốt sống L1 (type C), gãy mỏm ngang L1 bên phải, L2 bên trái và gãy hai xương gót. Đây là dạng chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt chi dưới, rối loạn vận động và đại tiểu tiện nếu không xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều cư dân tại một chung cư ở TP HCM nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que

Nhiều người lớn và trẻ em tại một chung cư ở TP HCM phải nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn ói, tiêu chảy nghi ngộ độc bánh mì que.

Theo vietnam.vn, ngày 26/9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng UBND phường Long Bình, Công an phường Long Bình để đi thực tế ghi nhận sự việc liên quan thông tin của người dân về việc nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que.

"Theo thống kê từ ngày 22/9 đến ngày 26/9 rải rác có 65 học sinh của trường V nghỉ học do xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy..., trong đó có 8 ca nhập viện tại 3 bệnh viện gần trường. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe các bé cơ bản dần ổn", đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho hay.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội

Nguyễn Đức Hà sàm sỡ chị L.L.T.H. cướp túi xách chứa iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng. Trên đường bỏ chạy, hắn còn giở trò tương tự với một phụ nữ khác.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội), nghi phạm gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp giật tài sản trên địa bàn.

cuop-tai-san-7066-5189jpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Hà.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới