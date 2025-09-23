Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người phụ nữ bị điện giật tử vong thương tâm ở Huế

Đang chăn bò tại khu vực rừng sản xuất ở xã Bình Điền (TP Huế), bà Kêr T.U không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị điện giật dẫn đến tử vong trong lúc đi chăn bò.

Trước đó, bà Kêr T.U. (SN 1987, trú tại xã A Lưới 2, TP Huế) về xã Bình Điền để chăn bò thuê cho nhà ông Hồ Đ.T. ở thôn 1, xã Bình Điền.

nnhan-1-1758597607882.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Vào chiều 22/9, trong lúc chăn bò qua khu vực rừng sản xuất của một hộ dân ở thôn 1 (xã Bình Điền), bà Kêr T.U không may vướng vào dây điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cấp báo đến chính quyền địa phương.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Người phụ nữ #chăn bò #điện giật #tử vong #TP Huế

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông Trí

Người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Trí (Hà Tĩnh), nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Khoảng 8h20 ngày 22/9, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông dưới lòng sông Trí.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt nạn nhân.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể hai nữ sinh dưới giếng gây bàng hoàng

Thi thể của hai nữ sinh đã được tìm thấy trong một cái giếng ở Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ. 

Theo NDTV, cảnh sát ngày 19/9 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện hai thi thể nữ sinh trong giếng ở Ấn Độ.

Danh tính của hai nữ sinh được xác định là Zahida Khatoon (13 tuổi) và Gulabsha Praveen (14 tuổi), đều là học sinh lớp 8 của Trường trung học Chiruwa-Kapilo.

Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ thi thể bé gái 8 tuổi được tìm thấy trong bao tải dưới mương nước

Thi thể bé gái 8 tuổi ở xã Yên Định (Thanh Hóa) được tìm thấy trong bao tải, vứt dưới mương nước gần vườn nhà.

Sáng 21/9, thông tin từ lãnh đạo xã Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi tên T.Q.A. ngụ tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Trước đó, chiều 20/9, sau khi không thấy cháu T.Q.A. không về nhà, ông T.V.C. (cha ruột cháu A) cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông C. đã báo tin lên xã.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới