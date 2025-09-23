Người phụ nữ bị điện giật tử vong thương tâm ở Huế

Đang chăn bò tại khu vực rừng sản xuất ở xã Bình Điền (TP Huế), bà Kêr T.U không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị điện giật dẫn đến tử vong trong lúc đi chăn bò.

Trước đó, bà Kêr T.U. (SN 1987, trú tại xã A Lưới 2, TP Huế) về xã Bình Điền để chăn bò thuê cho nhà ông Hồ Đ.T. ở thôn 1, xã Bình Điền.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Vào chiều 22/9, trong lúc chăn bò qua khu vực rừng sản xuất của một hộ dân ở thôn 1 (xã Bình Điền), bà Kêr T.U không may vướng vào dây điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cấp báo đến chính quyền địa phương.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

