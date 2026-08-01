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Sống Khỏe

Kỹ thuật mới cứu sống bệnh nhân mạch vành tắc nghẽn cầu nối

Nữ bệnh nhân 77 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ điều trị thành công sau cơn nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh mạch vành phức tạp.

Thúy Nga

Người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, tức ngực xuất hiện đột ngột vào ban đêm. Sau khi được xử trí ban đầu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim kèm rối loạn nhịp tim.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân từng mắc bệnh mạch vành nặng và đã được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi tình trạng huyết động ổn định, ê-kíp tiến hành chụp cắt lớp vi tính (CT) để đánh giá toàn diện hệ thống động mạch vành cũng như các cầu nối đã được phẫu thuật trước đó.

Kết quả ghi nhận một trong hai cầu nối mạch vành đã bị tắc, trong khi hai động mạch vành tự nhiên cũng đã tắc mạn tính từ nhiều năm trước.

Sau khi phân tích kỹ hình ảnh mạch máu, các bác sĩ quyết định can thiệp trực tiếp trên cầu nối mạch vành bị tắc thay vì cố gắng tái thông các động mạch vành đã tắc mạn tính.

BS.CKI Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, can thiệp trên cầu nối tĩnh mạch là một kỹ thuật khó do lòng mạch thường chứa nhiều mảng xơ vữa mềm. Trong quá trình nong và đặt stent, các mảng xơ vữa này có thể bong ra, theo dòng máu di chuyển xuống các nhánh mạch phía dưới, gây tắc mạch, làm giảm tưới máu cơ tim và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Để hạn chế nguy cơ này, ê-kíp đã sử dụng thêm một lưới lọc chuyên dụng đặt ở phía xa vị trí tổn thương trước khi tiến hành đặt stent. Thiết bị có tác dụng giữ lại các mảnh xơ vữa nếu chúng bong ra trong quá trình can thiệp, giúp bảo vệ hệ thống mạch máu phía dưới.

Theo BS.CKI Nguyễn Đức Chỉnh, sau khi đặt stent thành công và thu hồi lưới lọc, ê-kíp ghi nhận nhiều mảng xơ vữa đã được giữ lại trong lưới. Nhờ đó, dòng máu đến cơ tim được duy trì, stent nở tốt và vùng cơ tim tiếp tục được tưới máu hiệu quả.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Theo đánh giá của ê-kíp điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục khoảng 70-80% so với trước khi can thiệp và đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

BS.CKI Nguyễn Đức Chỉnh khuyến cáo, bệnh mạch vành là bệnh lý mạn tính cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Người bệnh không nên chủ quan ngay cả khi đã được đặt stent hoặc từng phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, bởi nguy cơ hẹp hoặc tắc trở lại vẫn có thể xảy ra theo thời gian.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, mệt nhiều, hồi hộp hoặc giảm khả năng gắng sức, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám sớm. Việc đánh giá chính xác tình trạng mạch vành và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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#Can thiệp mạch vành qua cầu nối bị tắc #Chống bong mảng xơ vữa trong thủ thuật #Điều trị nhồi máu cơ tim trên bệnh mạch vành phức tạp #Sử dụng lưới lọc trong đặt stent mạch vành #Tầm quan trọng theo dõi bệnh mạch vành lâu dài

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
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