Người đi xe máy tử vong vì tông xe bồn tưới cây ở Gia Lai

Sáng 8/12, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ TNGT khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.

Vụ tai nạn khiến anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh) bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211, song đã không qua khỏi. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Được biết, xe bồn này thuộc Trạm cấp thoát nước và dịch vụ đô thị xã Chư Păh. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn đang làm nhiệm vụ tưới nước cho cây xanh trên dải phân cách cố định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 7/12, anh N.T.T. đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh ( tỉnh Gia Lai) đi tỉnh Quảng Ngãi

Khi đến đoạn Km 1583+600 thuộc thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh T. đã tông vào xe bồn BKS 81A-004.xx do anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Camera hiện trường ghi lại, quá trình lưu thông, anh T. thiếu chú ý quan sát nên xảy ra tai nạn

