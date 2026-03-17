6 cây cảnh bất tử, thu hút may mắn, tài lộc cho gia đình

6 cây cảnh này không chỉ dễ trồng, mà theo thời gian còn phát triển thành những cây hoa lớn, khỏe mạnh, giúp chiêu tài, hút lộc.

Nếu bạn là người yêu thích trồng hoa, cây cảnh chắc hẳn bạn cũng thường ghen tị với những cây hoa cao lớn hoặc có tuổi thọ cao trong nhà người khác.

Thực tế, có nhiều cây cảnh, không cần bỏ quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần bạn biết chờ đợi, chúng sẽ dần dần phát triển thành những cây thân gỗ già nua, cổ thụ, nâng cao giá trị.

Dưới đây là 6 cây cảnh "bất tử". Chúng không chỉ khỏe mạnh và dễ chăm sóc, mà theo thời gian còn phát triển thành những cây hoa lớn, khỏe mạnh, mang lại vẻ đẹp trang nhã cho ngôi nhà của bạn. Quan trọng hơn, chúng còn mang ý nghĩa tốt lành, mang lại may mắn và tài lộc!

Cây cảnh: Ngọc bích

Cây ngọc bích là ví dụ phổ biến nhất về "cây bất tử", bởi chỉ cần một chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể bén rễ và nảy mầm.

Cành cây dày và chắc khỏe, lá dày và xanh ngọc bích. Khi cây cảnh trưởng thành, cành sẽ hóa gỗ và trở nên mạnh mẽ. Kết hợp với lá xanh ngọc bích, nó mang đến vẻ đẹp mộc mạc và thanh lịch khi được đặt trong phòng khách.

Trong phong thủy, cây cảnh ngọc bích này tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thịnh vượng.

Hãy cho cây nhiều ánh nắng và tưới nước vừa phải; tưới quá nhiều nước dễ dẫn đến thối rễ. Bón phân phức hợp vào mùa xuân và mùa thu để thúc đẩy sự phát triển.

Sau năm hoặc sáu năm, cây thậm chí có thể nở hoa vào mùa hè; người ta nói rằng hoa cây ngọc bích tượng trưng cho may mắn và rất tốt lành.

Cây cảnh cành vàng lá ngọc ưa nhiều ánh nắng mặt trời

Cây cảnh: Cành vàng lá ngọc

Cái tên "cành vàng lá ngọc" tự nó đã mang một vẻ cao quý, tượng trưng cho sự thanh lịch, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. Cây cảnh có họ hàng với ngọc bích nhưng hình dáng mỏng manh, nhẹ nhàng hơn.

Lá của nó nhỏ và tròn và những đầu cành già màu hồng trông giống như những bông hoa đang nở. Nó cực kỳ dẻo dai, chịu được việc cắt tỉa, và có thể được tạo hình thành nhiều loại bonsai khác nhau, càng được chăm sóc lâu càng có giá trị.

Cây cảnh cành vàng lá ngọc ưa nhiều ánh nắng mặt trời, điều này sẽ giúp mép lá phát triển màu hồng đẹp mắt.

Điều quan trọng nữa là tránh tưới quá nhiều nước; chỉ tưới kỹ khi đất hoàn toàn khô và tỉa cành thường xuyên để duy trì hình dáng đẹp. Các cành đã tỉa có thể dễ dàng trồng vào chậu mới.

Theo phong thủy, cây cảnh lô hội thuộc mệnh Mộc

Cây cảnh: Lô hội

Lô hội (nha đam) còn được biết đến là loại cây "không thể chết", và nhiều người trồng nha đam rất nhiều trong nhà của họ.

Khi các giống nha đam thông thường được trồng trong thời gian dài, lá phía dưới sẽ rụng, để lộ thân cây dày phát triển thành cây nha đam.

Khi được trồng trong chậu hoa đẹp, cây cảnh mang lại cảm giác nhiệt đới và cũng có thể làm đẹp và giảm viêm, khiến nó vừa thiết thực vừa hấp dẫn.

Theo phong thủy, cây cảnh lô hội thuộc mệnh Mộc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, nó mang đến vượng khí cho bản thân và gia chủ.

Khi nhìn thấy cây cảnh này nở hoa có nghĩa là gia đình có chuyện vui, công việc phát triển đạt được những thành quả xứng đáng.

Sai lầm lớn nhất khi trồng cây cảnh này là tưới quá nhiều nước. Đây là loại cây sa mạc, cực kỳ chịu hạn; chỉ tưới nước khi đất hoàn toàn khô.

Vào mùa đông, hãy giữ ấm cho cây; đặt cây trong nhà ở nơi có nhiều ánh nắng, và nó sẽ dễ dàng sống sót qua mùa đông.

Cây cảnh có thể cao tới một hoặc hai mét

Cây cảnh: Lưỡi hổ

Với những đường nét duyên dáng và lá cứng cáp, cây lưỡi hổ là một trong những loại cây được ưa chuộng trong phong cách trang trí nhà cửa Bắc Âu và tối giản hiện đại.

Cây cảnh có thể cao tới một hoặc hai mét, trông giống như một thanh kiếm thẳng và sắc bén. Đặt ở lối vào hoặc góc phòng khách, nó không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn bảo vệ ngôi nhà.

Lưỡi hổ thích hợp đặt ngay cạnh kệ tivi ở phòng khách, hay ghế sofa, hoặc ở ngay hai bên lối đi của cửa ra vào, cũng là một cách để xua đuổi những điều không tốt và mang vận may đến gia đình.

Trong phong thuỷ, cây cảnh này có tác dụng tốt trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều không may mắn trong cuộc sống.

Cây chịu được cả bóng râm và nắng, nhưng nếu muốn cây phát triển cao và lớn, cần ánh sáng gián tiếp mạnh. Điều tệ nhất là để nước đọng ở giữa lá, vì điều này dễ làm thối rễ. Chỉ nên tưới nước vừa phải dọc theo mép chậu.

Cây cảnh hồng sa mạc mang đến nhiều hồng phúc cho gia chủ

Cây cảnh: Hồng sa mạc

Hoa hồng sa mạc còn gọi là sứ Thái thực chất không phải là hoa hồng. Rễ của nó giống như chân voi, với phần bụng tròn đầy nước, khiến nó rất khó chết.

Nếu được chăm sóc đúng cách, cây cảnh có thể cho ra những bông hoa hình kèn rực rỡ, màu đỏ tươi và rất đẹp.

Nếu bạn trồng nó với phần rễ hơi lộ ra ngoài, nó sẽ tạo ra một hình dạng độc đáo, giống như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Trong phong thủy, hồng sa mạc được coi là một loài thực vật may mắn vì thân cây căng mọng thể hiện sự dồi dào về tài chính. Cây cảnh hồng sa mạc mang đến nhiều hồng phúc cho gia chủ, giúp công việc thêm phát đạt, cuộc sống vui vẻ.

Cây cảnh này ưa nắng; chỉ khi có đủ ánh nắng mặt trời nó mới ra hoa và phát triển tán lá nhỏ gọn. Tưới nước vừa phải, chỉ tưới khi đất hoàn toàn khô. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới -12 độ C, hãy mang cây vào trong nhà.

Cây cảnh sống đời ra hoa từ mùa đông đến mùa xuân

Cây cảnh: Sống đời

Cây cảnh sống đời (Kalanchoe) không chỉ nở hoa thường xuyên mà còn rất khỏe mạnh, với tỷ lệ thành công gần 100% khi nhân giống bằng cành giâm.

Nếu được chăm sóc lâu dài, cây cảnh có thể phát triển thành một cây thân gỗ lâu năm, trở thành một cây sống đời cổ thụ.

Cây cảnh sống đời ra hoa từ mùa đông đến mùa xuân, phủ đầy hoa, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đặt cây trong nhà sẽ tạo thêm không khí ấm áp và lễ hội.

Người xưa cũng có câu: "Một chậu hoa sống đời trong nhà, con cháu không giàu sang cũng thịnh vượng". Khi mọi người nói về biểu tượng của cây sống đời, nhiều người nghĩ đến "may mắn, trường thọ, thịnh vượng".

Những cây sống đời trưởng thành, nở rộ hoa, có giá trị trang trí gấp đôi và đắt hơn nhiều so với những cây trồng trong chậu thông thường.

