Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 2 cá thể chồn hương, 1 cá thể rùa “câm” cho cơ quan chức năng.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn tiến hành các thủ tục liên quan để thả các cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, sáng 15/9, anh Đặng Văn Lãnh (trú tại thôn Đại Đồng) đến Công an xã Kỳ Văn để giao nộp 2 cá thể chồn hương và 1 cá thể rùa “câm” thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Anh Đặng Văn Lãnh giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Kỳ Văn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn hoàn tất các thủ tục và tiến hành thả các cá thể động vật về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Việc tự nguyện bàn giao động vật hoang dã của anh Lãnh thể hiện tinh thần trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ đa dạng sinh học…

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.