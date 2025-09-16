Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 2 cá thể chồn hương, 1 cá thể rùa “câm” cho cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn tiến hành các thủ tục liên quan để thả các cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, sáng 15/9, anh Đặng Văn Lãnh (trú tại thôn Đại Đồng) đến Công an xã Kỳ Văn để giao nộp 2 cá thể chồn hương và 1 cá thể rùa “câm” thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

68c8bc53a930e.jpg
Anh Đặng Văn Lãnh giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Kỳ Văn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn hoàn tất các thủ tục và tiến hành thả các cá thể động vật về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Việc tự nguyện bàn giao động vật hoang dã của anh Lãnh thể hiện tinh thần trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ đa dạng sinh học…

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Người dân #Hà Tĩnh #giao nộp #động vật #quý hiếm

Bài liên quan

Xã hội

Người dân ở Hà Tĩnh giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho lực lượng chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 28/8, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 26/8, gia đình ông Trương Quang Vinh (trú tại thôn Đông Hà, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vườn nhà của mình nên đã bắt lại, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm

Một người dân ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 21/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Nguyễn Tùng Lâm, trú thôn Đại Bản (xã Gia Hanh) phát hiện cá thể khỉ mốc đi lạc vào vườn nhà mình, nên đã bắt lại rồi trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân TP Huế giao nộp cá thể gà lôi trắng quý hiếm

Một người dân ở TP Huế vừa giao nộp một cá thể gà lôi trắng quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 20/8, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, một người dân vừa tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi trắng quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một cá thể gà lôi trắng bất ngờ bay vào quán nước tại khu vực hồ Thủy Tiên, nên đã chủ động báo tin cho cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới