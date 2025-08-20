Hà Nội

Xã hội

Người dân TP Huế giao nộp cá thể gà lôi trắng quý hiếm

Một người dân ở TP Huế vừa giao nộp một cá thể gà lôi trắng quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 20/8, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, một người dân vừa tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi trắng quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một cá thể gà lôi trắng bất ngờ bay vào quán nước tại khu vực hồ Thủy Tiên, nên đã chủ động báo tin cho cơ quan chức năng.

z6925433971751-e5c53d947d83b8ed5f9d2df5a5787dab.jpg
Cá thể gà lôi trắng được người dân giao nộp.

Ngay sau đó, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm nhanh chóng tiếp nhận và bàn giao cá thể gà quý cho Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, theo dõi sức khỏe, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, trong tình trạng bình thường.

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc họ trĩ, bộ gà, từng nằm trong nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Theo Phụ lục 1 Thông tư 27/2025 của Bộ NN&PTNT, có hiệu lực từ 1/7/2025, loài này được chuyển sang nhóm IIB - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Gà lloi trắng #người dân #giao nộp #TP Huế #kiểm lâm #Vườn quốc gia Bạch Mã

