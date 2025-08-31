Người dân phường Phú Thủy phấn khởi nhận quà dịp Quốc khánh 2/9

Người dân các khu phố ở phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận quà 2/9, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Chiều 31/8, tại trụ sở Công an phường Phú Thủy, hàng trăm người dân các khu phố đã có mặt để làm thủ tục nhận quà kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đông đảo người dân đến nhận 100.000 đồng tại trụ sở Công an phường Phú Thủy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều gia đình có mặt từ sớm để thực hiện thủ tục. Người dân chỉ cần xuất trình Căn cước công dân, lực lượng Công an phường sẽ đối chiếu danh sách và tiến hành chi trả trực tiếp bằng tiền mặt. Trường hợp các chủ hộ chưa cài đặt ứng dụng VneID, việc xác nhận thông tin vẫn được thực hiện thông qua giấy tờ tùy thân.

Không khí phấn khởi tại các điểm phát quà trên địa bàn phường Phú Thủy.

Hoạt động trao quà trong dịp Quốc khánh được triển khai đồng loạt tại các địa điểm tập trung trên địa bàn như hội trường phường, trụ sở Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự và trụ sở Công an phường.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, khích lệ tinh thần yêu nước

Mỗi công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã có căn cước công dân, được cập nhật số định danh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8/2025 sẽ được nhận quà bằng tiền mặt với mức 100.000 đồng.

Người dân được cán bộ Công an phường hỗ trợ đối chiếu thông tin khi nhận quà tri ân.

Đại diện lãnh đạo phường Phú Thủy cho biết, việc tặng quà lần này vừa là hoạt động tri ân, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân, qua đó khích lệ tinh thần yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo thêm khí thế mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Không khí phấn khởi tại Phú Thủy trong ngày nhận quà Quốc khánh