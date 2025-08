Người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3 bị xử lý thế nào?

Một người phụ nữ vừa bị xử phạt do đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ trên Facebook.

Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an xã Lạc Thủy (tỉnh Phú Thọ), đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị Đ.T.N.M. (trú tại địa phương) do đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ngày 29/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lạc Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên "Đ.T.N.M. (M T)" đăng tải một bài viết kèm hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm đến danh dự và uy tín của lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ.