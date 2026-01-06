Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn 'đạo chích' trộm nhiều nữ trang đắt tiền ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Minh Sang (tỉnh Đồng Tháp) đã đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn.

Hạo Nhiên

Ngày 06/01, thông tin từ Công an xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Sang (SN 1996) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 05/01, một người phụ nữ đến trụ sở Công an xã Hội Cư trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang bằng vàng và 80 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng.

cong-an-xa-hoi-cu-lam-viec-voi-doi-tuong-tran-minh-sang.jpg
Đối tượng Trần Minh Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, Công an xã Hội Cư phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 18h35 cùng ngày, lực lượng Công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Trần Minh Sang.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Minh Sang đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Trộm cắp #tài sản #nữ trang vàng #Công an #Đồng Tháp #bắt giữ

