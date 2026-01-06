Hà Nội

Xã hội

Cơ sở giết mổ ở Lào Cai bị xử phạt vì không đảm bảo vệ sinh

Một cơ sở ở Lào Cai đã sử dụng dao giết mổ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

Gia Đạt

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Trung Tâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng đối với hộ kinh doanh T.Đ.T, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Cầu Thia, phường Trung Tâm, về hành vi “sử dụng dao giết mổ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật”, theo quy định tại khoản 2, Điều 21, Nghị định số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

capture.png
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/1/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an phường Trung Tâm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh T.Đ.T có hoạt động giết mổ gia súc tại tổ dân phố Cầu Thia, phường Trung Tâm, với hành vi sử dụng dao giết mổ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Qua kiểm tra xác định, cơ sở này hằng ngày thực hiện giết mổ từ 5 - 10 cá thể lợn.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Công an phường Trung Tâm trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

>>> Xem thêm video: Cơ sở sơ chế xoài gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt

Nguồn: ĐTHĐT.
#giết mổ #vệ sinh #Lào Cai #xử phạt #động vật

Kiến thức cần biết

Tin mới