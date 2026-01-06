Hà Nội

Xã hội

Khởi tố vợ chồng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

Quân bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Thiên Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (sinh năm 1990) hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Bùi Thị Linh (sinh năm 1994) hộ khẩu thường trú tại thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

photo-library-20260106114844-920d1712-9a74-4900-8c08-384228972335-2-vck.jpg
2 vợ chồng Ngô Đức Quân và Bùi Thị Linh. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, chiều 28/12/2025, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U, ở thôn Chung Sơn, xã Hoằng Châu với nội dung: Có người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đến nhà ông làm việc vì vợ ông vi phạm pháp luật. Tại đây, đối tượng này đã dùng lời lẽ đe dọa vợ chồng ông U. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoằng Châu đã phân công tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ và đã bắt giữ đối tượng tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên thật là Ngô Đức Quân (sinh năm 1990) hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vì cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Ngô Đức Quân đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an nhằm uy hiếp tinh thần gia đình ông U. để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 15h ngày 28/12/2025, Quân đến nhà ông U. và mang theo một Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (được đối tượng đặt mua trên mạng từ trước). Trước khi đi, Quân có bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Công an xã Hoằng Châu đã thu giữ tang vật gồm Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 1986), phương tiện và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

