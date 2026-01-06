Những dự án nào không cần thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư?

Sáng 6/1, Văn phòng Chính phủ nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó có Luật Đầu tư (sửa đổi).

KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VỚI NHIỀU DỰ ÁN

Giới thiệu về những nội dung mới trong Luật Đầu tư (sửa đổi), ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Luật đã thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như cảng biển, sân bay, viễn thông, xuất bản, báo chí...; các dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc thực hiện tại khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh...

Bên cạnh đó, Luật quy định rõ việc không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đối với một số dự án như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Dự án khai thác khoáng sản thuộc diện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dự án khai thác khoáng sản để phục vụ cho các dự án, công trình, hạng mục công trình, thực hiện các biện pháp huy động khẩn cấp theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Luật cũng thu hẹp các trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf).

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị, chỉ phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf) thì không phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp xây dựng, kinh doanh sân gôn thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị được giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về thủ tục đầu tư đặc biệt, Luật cho phép các dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu thương mại tự do và khu chức năng trong khu kinh tế được thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt (luồng xanh) mà không hạn chế về ngành, lĩnh vực, trừ dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

CẤM KINH DOANH THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG

Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết, Luật bổ sung quy định về cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và giao Chính phủ quy định xử lý đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được đăng ký hoặc chấp thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2025 để thực hiện Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Ngoài ra, Luật cũng đã rà soát, cắt giảm 39 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư và sửa đổi phạm vi của 20 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để tập trung chính sách ưu đãi đối với các ngành, nghề nhằm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và công nghiệp bán dẫn; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế số, phát triển các mô hình kinh tế mới; phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, thu hút đầu tư quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu;...

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, trong đó, giao Chính phủ quy định cụ thể quy mô vốn đầu tư và tiến độ giải ngân của dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư đặc biệt, để đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.