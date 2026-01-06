Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ khởi tố người phụ nữ buôn bán gần 9.000 bao thuốc lá lậu

Toàn bộ bao thuốc lá, điếu xì gà đều có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem hoặc nhãn mác in chữ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ.

Bảo Ngân

Ngày 6/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện, xử lý một vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn, qua đó khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 13h50 ngày 15/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành kiểm tra một cửa hàng tạp hóa tại địa chỉ số 3, đường Lê Duẩn, phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang bày bán, lưu trữ nhiều loại thuốc lá điếu và xì gà do nước ngoài sản xuất với số lượng lớn, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

cats-9335.jpg
Tang vật vụ án.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là bà Nguyễn Thị Xuân Lương (sinh năm 1964, trú tại TDP Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Cửa hàng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do bà Lương đứng tên chủ hộ. Quá trình làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Lương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số thuốc lá điếu và xì gà do nước ngoài sản xuất đang được lưu giữ tại cửa hàng để bán cho người tiêu dùng có nhu cầu, nhằm thu lợi nhuận.

Số tang vật thu giữ gồm 7.780 bao thuốc lá điếu thuộc 65 loại khác nhau. Toàn bộ đều có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem hoặc nhãn mác in chữ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; cùng với đó là 2.953 điếu xì gà thuộc 26 loại, cũng đều có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem, nhãn phụ tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, lời khai của đối tượng và những người có liên quan, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Xuân Lương đã có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu, cụ thể gồm 7.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 20.520,1 gam xì gà nhập lậu. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, số lượng xì gà nhập lậu nêu trên được quy đổi tương đương 1.026 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Như vậy, tổng số thuốc lá điếu nhập lậu quy đổi mà đối tượng buôn bán là 8.826 bao.

Với số lượng hàng cấm đặc biệt lớn, hành vi của Nguyễn Thị Xuân Lương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại TDP Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ). Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Lương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ nguồn gốc số hàng hóa nhập lậu, vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

