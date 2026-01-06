Hà Nội

Xã hội

Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Nghị định 367 đã bổ sung hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Thiên Tuấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 367/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia.

anh-chup-man-hinh-2026-01-06-luc-121753.png

Theo quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là nền tảng thống nhất để giải quyết thủ tục hành chính khi kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nghị định 367/2025 sửa đổi quy định liên quan đến tổ chức Bộ phận Một cửa tại các địa phương theo hướng UBND TP không quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp mà trình HĐND TP quyết định.

Cụ thể, tại các thành phố trực thuộc trung ương, UBND TP trình HĐND TP quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc UBND TP (Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương. Việc này được thực hiện trên cơ sở xem xét đặc thù về quản lý dân cư, tổ chức đời sống dân cư đô thị, đánh giá mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP.

Trường hợp không lựa chọn mô hình nêu trên, UBND TP quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định.

Tương tự, với cấp xã, UBND cấp xã trình HĐND dân cấp xã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Lãnh đạo trung tâm bao gồm một giám đốc và ba phó giám đốc.

Về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 118 quy định hồ sơ được nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài những cách thức nêu trên, Nghị định 367 đã bổ sung hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Đồng thời bổ sung hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; hệ thống trao đổi định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống thanh toán trực tuyến; hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống hỗ trợ giải đáp; giao diện và hệ thống quản trị…

Ngoài ra, quy định mới đã bổ sung quy định về việc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương không thực hiện tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành.

Trường hợp này, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành để tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả tổ chức và vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, minh bạch.

